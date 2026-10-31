Doi dintre cei trei copii dispăruți în Sălaj, găsiți în județul Cluj. Erau împreună cu tatăl lor

Potrivit autorităților, cei doi copii, Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina, au fost găsiți în jurul orei 18.25, în urma activităților desfășurate de forțele de ordine.

„Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina au fost identificați împreună cu tatăl lor, în proximitatea localității Șardu, județul Cluj”, a transmis IPJ Sălaj.

Căutările continuă pentru identificarea celui de-al treilea minor.

Cei trei copii au fost dați dispăruți încă de joi după-amiază. Este vorba despre frații Rostaș, Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Ioan, în vârstă de 13 ani și sora lor, Raluca Mădălina, în vârstă de 12 ani.

Ei au plecat să se joace pe un teren viran din localitatea Borla, comuna Bocșa.

La căutări au participat, pe lângă polițiștii din Zalău și oameni ai legii din Cluj, jandarmi clujeni, dar și voluntari din cadrul Asociației CERT. Au fost emise și mesaje Ro-Alert în județele Sălaj și Cluj.