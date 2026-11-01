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Un elicopter al IGAv a fost trimis în Sălaj pentru căutarea celui de-al treilea copil dispărut

Căutările pentru găsirea celui de-al treilea copil continuă în județul Sălaj, iar în sprijinul echipelor aflate pe teren a fost solicitat un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI. Polițiștii, jandarmii și voluntarii desfășoară verificări pentru identificarea și localizarea copilului.
Un elicopter al IGAv a fost trimis în Sălaj pentru căutarea celui de-al treilea copil dispărut
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Mediafax Foto/ Emanuel Titus iliesi
Laura Buciu
01 nov. 2026, 13:09, Social
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Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, la misiune participă polițiști și jandarmi din Sălaj și Cluj, precum și efective ale Grupării de Jandarmi Mobile „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca.

Echipele au instituit filtre rutiere și verifică terenul, folosind camere și binocluri cu termoviziune, dar și câini de urmă.

Autoritățile fac apel la persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea minorului să anunțe imediat Poliția, apelând numărul unic de urgență 112.

Activitățile de căutare sunt în desfășurare.

Doi dintre cei trei copii căutați de autorități au fost identificați sâmbătă seara, în apropierea localității Șardu, județul Cluj. Copiii erau împreună cu tatăl lor și urmează să fie duși la sediul IPJ Sălaj pentru verificări.

Potrivit autorităților, cei doi minori, Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina, au fost găsiți în jurul orei 18.25, în urma activităților desfășurate de forțele de ordine.

Cei trei copii au fost dați dispăruți încă de joi după-amiază. Este vorba despre frații Rostaș, Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Ioan, în vârstă de 13 ani și sora lor, Raluca Mădălina, în vârstă de 12 ani.

 

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