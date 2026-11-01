Risc de inundații! Cod portocaliu pe râuri din Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș

Sunt posibile viituri rapide, creșteri de debite și niveluri ale râurilor, precum și depășiri ale cotelor de apărare.

Potrivit avertizării hidrologice, fenomenele sunt așteptate în intervalul 1 noiembrie, ora 12:00 – 2 noiembrie, ora 18:00. Precipitațiile prognozate pot provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și inundații locale.

Cod portocaliu de inundații în cinci județe

Avertizarea Cod portocaliu este valabilă în intervalul 1 noiembrie, ora 18:00 – 2 noiembrie, ora 12:00, pentru râurile din următoarele bazine hidrografice:

– Jiu – afluenții de pe sectorul aval de stația hidrometrică Sadu și amonte de confluența cu Gilortul, în județul Gorj;

– Gilort – bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior, în județul Gorj;

– Motru – bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior, în județele Gorj și Mehedinți;

– Olt – afluenții de pe sectorul aval de confluența cu Lotru și amonte de acumularea Ionești, în județele Vâlcea și Argeș;

– Olteț – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu, în județele Gorj și Vâlcea.

Cod galben în mai multe bazine hidrografice

Codul galben este valabil între 1 noiembrie, ora 12:00, și 2 noiembrie, ora 18:00, și vizează râuri din județele Gorj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt și Teleorman.

Sunt vizate bazinele hidrografice Cerna, Dunăre – afluenții mici de pe sectorul menționat în avertizare, Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea și Argeș.

Hidrologii avertizează că viiturile se pot produce și pe afluenții de grad inferior ai râurilor menționate, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele vizate.

Autoritățile, îndemnate să monitorizeze situația

Specialiștii recomandă urmărirea evoluției fenomenelor hidrometeorologice și a eventualelor actualizări ale avertizărilor.

Începând cu 1 noiembrie, ora 12:00, se ridică avertizarea hidrologică din celelalte bazine hidrografice care fuseseră avertizate anterior.

Autoritățile pot actualiza prognoza în funcție de evoluția precipitațiilor și a debitelor râurilor.