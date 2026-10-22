Raluca Turcan, reacție după atacul de la liceul din Pitești: Așteptăm și în România crime în școli ca în Statele Unite ca să luăm decizii?

„Așteptăm să vedem și în România crime în masă în școli, ca în Statele Unite, ca să luăm deciziile care ne protejează copiii?”, a scris Raluca Turcan joi pe Facebook, în urma atacului de la școala din Pitești.

Potrivit deputatei PNL, astfel de incidente reprezintă o realitate pe care „o vedem zilnic la televizor”.

„Elevi care își atacă colegii și profesorii cu macete și cuțite, bătăi filmate și urcate pe rețele. Și nouă parcă ne este frică să ne apărăm copiii!”, a continuat ea.

Aceasta afirmă că există soluții pentru astfel de incidente, unele care au fost „inclusiv inițiate de PNL”, dar care „zac blocate în Parlament”.

„Monitorizare audio-video în școli, consiliere psihologică pentru elevii cu risc, telefoane interzise pe toată durata cursurilor și depozitate în spații special amenajate. Avem și proiecte care îi protejează pe minorii sub 18 ani de conținutul nociv online (violență, autovătămare, pornografie, cruzime), precum și unul prin care copiii sub 16 ani nu își pot face conturi pe rețelele sociale fără acordul părinților”, se numără printre soluțiile menționate de Turcan.

„Vom vedea dacă cei care țin aceste legi în sertar au curajul să le explice părinților de ce. Copiii noștri nu mai pot aștepta!”, a conchis Raluca Turcan.

Două atacuri în școli într-o singură săptămână

Joi, un elev de 15 ani ar fi rănit un coleg cu un obiect tăietor-înțepător și ar fi agresat fizic un altul, în urma unui conflict izbucnit într-un liceu din Pitești.

În timpul conflictului, acesta ar fi provocat o rană la antebrațul unui coleg de clasă și l-ar fi agresat fizic pe un altul.

Unul dintre ei avea o plagă la nivelul brațului drept și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Cel de-al doilea avea escoriații la brațul stâng și a refuzat transportul la spital.

Incidentul de joi vine la doar trei zile de la atacul violent care a avut loc la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița.

Luni, un elev de clasa a VII-a a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg.

Potrivit lui Vasile Șteopoaie, inspectorul șef al ISJ Bistrița-Năsăud, elevul ar fi venit la școală cu intenția de a ataca un alt copil, de etnie romă, care se află în plasament.