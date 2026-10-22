Prima pagină » Știrile zilei » Raluca Turcan, reacție după atacul de la liceul din Pitești: Așteptăm și în România crime în școli ca în Statele Unite ca să luăm decizii?

Raluca Turcan, reacție după atacul de la liceul din Pitești: Așteptăm și în România crime în școli ca în Statele Unite ca să luăm decizii?

Deputata PNL Raluca Turcan a reacționat joi în urma atacului de la un liceu din Pitești, în urma căruia un elev de 15 ani și-a rănit doi colegi. Potrivit acesteia, există legi pentru a preveni astfel de incidente, însă „zac blocate în Parlament”.
Raluca Turcan, reacție după atacul de la liceul din Pitești: Așteptăm și în România crime în școli ca în Statele Unite ca să luăm decizii?
Ioana Târziu
22 oct. 2026, 13:56, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Așteptăm să vedem și în România crime în masă în școli, ca în Statele Unite, ca să luăm deciziile care ne protejează copiii?”, a scris Raluca Turcan joi pe Facebook, în urma atacului de la școala din Pitești.

Potrivit deputatei PNL, astfel de incidente reprezintă o realitate pe care „o vedem zilnic la televizor”.

„Elevi care își atacă colegii și profesorii cu macete și cuțite, bătăi filmate și urcate pe rețele. Și nouă parcă ne este frică să ne apărăm copiii!”, a continuat ea.

Aceasta afirmă că există soluții pentru astfel de incidente, unele care au fost „inclusiv inițiate de PNL”, dar care „zac blocate în Parlament”.

„Monitorizare audio-video în școli, consiliere psihologică pentru elevii cu risc, telefoane interzise pe toată durata cursurilor și depozitate în spații special amenajate. Avem și proiecte care îi protejează pe minorii sub 18 ani de conținutul nociv online (violență, autovătămare, pornografie, cruzime), precum și unul prin care copiii sub 16 ani nu își pot face conturi pe rețelele sociale fără acordul părinților”, se numără printre soluțiile menționate de Turcan.

„Vom vedea dacă cei care țin aceste legi în sertar au curajul să le explice părinților de ce. Copiii noștri nu mai pot aștepta!”, a conchis Raluca Turcan.

Două atacuri în școli într-o singură săptămână

Joi, un elev de 15 ani ar fi rănit un coleg cu un obiect tăietor-înțepător și ar fi agresat fizic un altul, în urma unui conflict izbucnit într-un liceu din Pitești.

În timpul conflictului, acesta ar fi provocat o rană la antebrațul unui coleg de clasă și l-ar fi agresat fizic pe un altul.

Unul dintre ei avea o plagă la nivelul brațului drept și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Cel de-al doilea avea escoriații la brațul stâng și a refuzat transportul la spital.

Incidentul de joi vine la doar trei zile de la atacul violent care a avut loc la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița.

Luni, un elev de clasa a VII-a a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg.

Potrivit lui Vasile Șteopoaie, inspectorul șef al ISJ Bistrița-Năsăud, elevul ar fi venit la școală cu intenția de a ataca un alt copil, de etnie romă, care se află în plasament.

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
GSP.ro
Premierul Luca Niculescu își completează echipa cu un nou diplomat! A fost rechemat de la Consulatul României!
Gandul
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Cancan
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport
Cine se va ocupa de reforma administrativă prin care 429 de localități ar urma să fie comasate
Libertatea
O simplă julitură se poate transforma într-o infecție periculoasă la copii. La ce trebuie să fie atenți părinții
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor