Daniela Radu, învățătoare la Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din București, a declarat, pentru Mediafax, că este umilită la locul de muncă. Mai mult decât atât, cadrul didactic susține că îi este teamă pentru propria-i viață.

„Sunt profesor doctor. Motivul pentru care mă aflu în greva foamei vizează umilința și batjocura la care sunt supusă în mod continuu de către directorul școlii în care eu funcționez de foarte mult timp.

Eu am curajul să vorbesc, chiar dacă sunt amenințată și niciodată nu am să tac. Mai mult, în posesia mea, prin secretara școlii, au intrat mai multe documente, diplome și adeverințe care sunt semnate de către director, ștampilate cu ștampila școlii în original, la adresa personalităților politice din această țară și din lume. Mai mult, unii dintre aceștia au adeverințe din care rezultă că sunt elevi ai școlii, cu certificat CES, adică li se atribuie anumite dizabilități. Inclusiv domnul inspector școlar general are astfel de diplomă și de adeverință și am făcut expertiză criminalistică, pe care am prezentat-o domnului Lixandru. Ce să vezi? Ne adresăm Parchetului, dar domnul director are calificativul foarte bine, merge la concurs și își permite să facă orice.

Am fost batjocorită pentru faptul că sunt profesor la învățământul primar, umilită și efectiv terorizată prin faptul că m-am adresat presei și am avut curajul să vorbesc”, a spus aceasta.

„Mi s-a spus că sunt o biată învățătoare și că mă ocup de bastonașe”

Profesoara susține că directorul școlii în care lucrează „urlă și țipă” la ea.

„Mi s-a spus că sunt o biată învățătoare care mă ocup de bastonașe. Este o particularitate a învățământului primar. Cu asta începem la învățământul primar, cu bastonașe. Și dânsul a făcut bastonașe când era la începutul învățământului primar, pentru că aceasta este programa școlară.

Nu mi-a dat nicio explicație pentru că dânsul urlă și țipă la mine pentru că se teme efectiv de urmările legii”, afirmă profesorul.

Totodată, cadrul didactic spune că elevii duc gunoiul, își cară alimentele și că stau în condiții nu tocmai igienice.

„Nimeni nu vine să vadă copiii. Aceștia cară lăzile cu mâncare de la parter la etajul doi și sunt foarte grele. Copiii duc în timpul orei sacii cu gunoi. Niciuna din mese nu este curățată, igienizată. Acestea sunt aspectele de fond. Vreau să afle lumea cum se desfășoară acest program de masă sănătoasă, pe care eu îl susțin, dar desfășurat în condiții de legalitate și de respectarea tuturor condițiilor de igienă”, a conchis aceasta.

Scandalul diplomelor de la Școala Gimnazială „Sfânta Treime”

Ștampila Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime” din București apare pe un format de diplome în care Donald Trump, Sorin Grindeanu, George Simion, Nicușor Dan, Ilie Bolojan și alte personalități sunt „premiate” pentru participarea la proiecte de educație sexuală, sanitară sau financiară.

Pe diplome sunt înscrise numele Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”, numele directorului, prof. dr. Șerban Mihai Adrian, în dreptul căruia apare o semnătură, și al unui alt cadru didactic, profesoara Daniela Radu, cea care a sesizat Mediafax cu privire la existența acestor documente și a pus la dispoziția redacției copii ale diplomelor pe care spune că le deține în original.

Controversatele diplome, primite chiar de la secretariatul școlii

Profesoara a spus că a intrat în posesia documentelor chiar în școală: „Mi le-a dat secretara școlii. Le-am găsit în plicurile cu diplomele elevilor mei”.

Daniela Radu consideră că situația nu a fost una întâmplătoare și îi atribuie directorului o intenție deliberată: „A făcut-o batjocoritor. Ca să demonstreze că (…) nu-l schimbă nimeni din funcție”.

Directorul, fără răspuns în privința originii diplomelor

Contactat de Mediafax înaintea publicării primei anchete, directorul Șerban Mihail Adrian nu a răspuns întrebărilor privind cine a conceput diplomele, cine a aplicat ștampila școlii, câte astfel de documente au fost întocmite și în ce împrejurări a ajuns semnătura sa pe diploma cu numele lui Nicușor Dan.

Directorul a precizat doar că a depus o plângere penală pentru „clarificarea circumstanțelor în care au fost realizate documentele” și „identificarea persoanelor responsabile”.

Ce au găsit inspectorii în școală

Înainte ca dosarul să ajungă la anchetatori, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a făcut propriile verificări. Concluzia, transmisă ulterior Cancelariei Prim-Ministrului, este că în evidențele școlii nu au fost găsite documente care să confirme că diplomele au fost emise și înregistrate acolo.

De asemenea, nu au fost găsite dovezi că activitățile și proiectele menționate pe diplome s-ar fi desfășurat în școală, iar modelul diplomelor este diferit de cel folosit de unitatea de învățământ.

Cum se apără directorul

Într-un drept la replică transmis redacției Mediafax, directorul Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”,, revine asupra cazului fără să menționeze cine a întocmit diplomele. Directorul a apelat, la rândul său, la calea penală, depunând o plângere pentru „inducerea în eroare a organelor judiciare” și „fals material în înscrisuri oficiale”.

Șerban Mihail Adrian susține, de asemenea, că este victima unei acțiuni de discreditare, menită să ducă la crearea aparenței că ar fi săvârșit fapte de natură penală și la îndepărtarea sa din funcția de director, pe care o deține de 20 de ani. „Sunt director al Școlii Gimnaziale Sfânta Treime din anul 2006”, precizează acesta, menționând că este și expert în Corpul de Control al Ministerului Educației.