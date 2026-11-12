Veste bună pentru mediul universitar! Concursurile pentru funcția de lector au fost deblocate prin OUG

Ministerul Educației a anunțat că în urma ședinței de Guvern de joi, concursurile pentru funcția de lector universitar/șef de lucrări universitar au fost deblocate prin ordonanță de urgență.

„O veste bună pentru universități, mai ales pentru colegii mai tineri. Azi, la ședința de Guvern care tocmai s-a încheiat, au fost deblocate concursurile și pentru posturile de lector universitar / de șef de lucrări în anul universitar 2026–2027”, a transmis ministrul Educației, Sorin Costreie, într-o postare pe Facebook.

Potrivit comunicatului ministerului, se menține posibilitatea organizării și a desfășurării examenelor de promovare în cariera didactică din învățământul superior.

Vestea vine în contextul în care anul trecut, universitățile puteau organiza concursuri doar pentru funcția de asistent universitar.

„De acum, [universitățile] pot selecta cadrele didactice de care au nevoie și pentru pozițiile de lector universitar și de șef de lucrări. În același timp, se pot organiza în continuare examenele de promovare în cariera didactică universitară”, a mai spus Costreie.

Concursurile pentru postul de lector universitar au fost blocate împreună cu alte concursuri din sectorul public prin Legea 141/2025, iar această măsură urma să fie în vigoare până la sfârșitul anului 2026 în lipsa adoptării OUG.

„Propunerea legislativă este fundamentată pe nevoia de a crea cadrul legal pentru selectarea profesioniștilor care să sprijine activitatea didactică din învățământul superior. Demersul vine în sprijinul instituțiilor de învățământ superior astfel încât acestea să poată respecta standardele minimale și indicatorii de calitate privind resursa umană necesară asigurării unui nivel de pregătire adecvat pentru studenți, astfel încât să poată fi îndeplinite misiunile asumate în spațiul european al educației și cercetării”, a mai transmis Ministerul Educației.