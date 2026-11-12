Românii din sute de localități ar putea plăti impozite cu 50% mai mici. Condiția pusă de Guvern

Guvernul pregătește un sistem de stimulente financiare pentru localitățile care acceptă să renunțe la administrațiile separate și să se unească cu alte comune. Principala facilitate pentru cetățeni ar putea fi reducerea impozitelor locale cu până la jumătate, în timp ce noile administrații ar beneficia de finanțări pentru dezvoltare.

Anunțul a fost făcut joi, 12 noiembrie, de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, în cadrul unei conferințe organizate la Consiliul Județean Buzău, dedicată pregătirii fondurilor europene pentru perioada 2028-2034 și Programului Regional Sud-Est.

„Am vorbit despre reforma administrativă, comasarea voluntară a celor 429 de localități cu o populație până la 1.500 de locuitori. Gândim un program de investiții pentru cei care aleg să se comaseze voluntar, cu sprijin și inclusiv și pentru cetățeni, reducerea impozitelor cu până la 50%, pentru cei care aleg să se comaseze”, a declarat ministrul.

Cine ar putea beneficia de impozite reduse cu 50%

Potrivit planului prezentat de ministru, facilitățile fiscale ar urma să fie acordate locuitorilor din comunele care acceptă voluntar reorganizarea administrativă.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avansat miercuri seară, la Antena 3 CNN, posibilitatea ca impozitele locale să fie diminuate pentru o perioadă de patru-cinci ani.

„Putem să discutăm despre facilități, despre reducerea unor impozite, a celor care fac aceste comasări pe o perioadă de 4-5 ani, poate chiar înjumătățirea impozitelor locale”, a declarat liderul social-democrat.

Când ar putea intra în vigoare reducerea impozitelor

Ministrul Dezvoltării a explicat că programul pentru comasarea voluntară ar urma să fie pus în consultare publică săptămâna viitoare, pentru zece zile, după care va fi înaintat Guvernului.

Autoritățile locale interesate trebuie să înceapă demersurile pentru organizarea referendumurilor, astfel încât procesul de reorganizare să poată fi pregătit până la 1 martie 2027.

Comasările ar urma să producă efecte în 2028, odată cu noua organizare a administrațiilor locale și cu următoarele alegeri locale.

Ce se întâmplă cu primăriile care dispar

Reforma ar presupune că două sau mai multe comune ar putea ajunge să funcționeze sub o singură administrație locală, cu un singur primar și un singur consiliu local.

Unirea administrativă nu înseamnă însă dispariția fizică a satelor. Acestea și-ar putea păstra identitatea și denumirea, chiar dacă ar aparține unei alte unități administrativ-teritoriale.

Ministrul a oferit chiar exemplul comunei Pănătău, din județul Buzău, localitatea sa natală, unde primar este tatăl său.

Stoica a afirmat că și această comună ar urma să fie inclusă în procesul de reorganizare, precizând că nu consideră realistă păstrarea actualei primării ca instituție separată.

În schimb, potrivit explicațiilor sale, cetățenii ar putea beneficia în continuare de servicii administrative la nivel local, prin personal care să rămână în fostele sedii ale primăriilor.

De ce vrea Guvernul să unească localitățile mici

O parte dintre primăriile mici au resurse financiare limitate și depind de transferurile de la bugetul de stat pentru funcționare.

Prin unirea comunelor, Guvernul urmărește reducerea costurilor administrative, dar și crearea unor unități administrativ-teritoriale cu o capacitate mai mare de a atrage investiții.

Programul de finanțare pregătit de Ministerul Dezvoltării ar putea susține proiecte de infrastructură, inclusiv drumuri, rețele de apă și canalizare sau alimentare cu gaze.

Sorin Grindeanu a susținut că menținerea unor administrații foarte mici, fără resurse suficiente, riscă să afecteze perspectivele de dezvoltare ale comunităților respective.

Liderul PSD a explicat că reforma nu ar trebui să țină cont exclusiv de numărul locuitorilor, ci și de situația economică, accesul la servicii publice și legăturile de transport dintre localități.

În paralel cu discuțiile despre unirea comunelor, PSD a prezentat și scenarii privind o reorganizare mai amplă a județelor.