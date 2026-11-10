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Ce se întâmplă cu locatarii care au balcoanele închise. Ministrul Dezvoltării: Nu am emis un ordin pentru a pune oamenii la plată

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, clarifică dilema balcoanelor închise, după ce a emis un ordin care le permite autorităților să sancționeze construcțiile realizate fără autorizații la etajele blocurilor.
Ce se întâmplă cu locatarii care au balcoanele închise. Ministrul Dezvoltării: Nu am emis un ordin pentru a pune oamenii la plată
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
10 nov. 2026, 22:43, Politic
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Ministrul Dezvoltării a explicat, printr-o postare pe rețelele de socializare, cum se va aplica ordinul pe care l-a emis, care vizează direct locatarii care au balcoanele închise, însă nu au și autorizațiile.

„Înțeleg îngrijorarea oamenilor. După atâtea majorări de taxe și impozite, ultimul lucru de care au nevoie românii este încă o povară financiară”, a declarat Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării.

Cum vor acționa autoritățile

Alexandru Stoica spune că ordinul de ministru pe care l-a emis nu a fost gândit pentru „a pune oamenii la plată”, ci pentru a le permite autorităților să acționeze atunci când este cazul.

„Ordinul pe care l-am emis în baza legii clarifică modul în care aceasta trebuie aplicată de către autoritățile locale. Nu am emis acest ordin pentru a pune oamenii la plată, ci tocmai pentru a elimina neclaritățile care au creat atâta îngrijorare.

Vreau să vă asigur de un lucru: cât timp voi conduce Ministerul Dezvoltării, nu voi susține noi poveri fiscale puse pe umerii românilor”, a mai transmis ministrul social-democrat.

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