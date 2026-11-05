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Când vor fi achitate facturile restante de miliarde de lei către firme. Anunțul ministrului Dezvoltării

Aproape un miliard de lei vor fi plătiți vineri firmelor care derulează proiecte prin programul național Anghel Saligny, din totalul facturilor restante de 2,3 miliarde de lei, a anunțat ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Alte plăți sunt programate pentru proiectele finanțate prin PNRR.
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05 nov. 2026, 20:37, Politic
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Ministrul Dezvoltării a declarat că a semnat ordonanțările de plată pentru sumele care urmează să fie achitate vineri. Ministerul a înregistrat facturi restante încă din luna mai.

„Plătim peste aproape un miliard de lei pe programele naționale către comunitățile locale și implicit pentru firmele românești. A fost un volum foarte mare de muncă. (…) Mâine (n.r -vineri) chiar îmi doresc să facem această plată către firmele românești cu maximă urgență”, a spus Stoica, miercuri seara, la Antena 3 CNN.

Din totalul de 2,3 miliarde de lei reprezentând facturi încărcate în sistem pentru programul Anghel Saligny. După plățile de vineri, vor mai rămâne de achitat aproximativ 1,3-1,4 miliarde de lei.

Ministrul a precizat că Ministerul Dezvoltării speră să primească fondurile necesare la următoarea rectificare bugetară, estimată peste două-trei săptămâni.

Plăți de aproape 250 de milioane de lei prin PNRR

În ceea ce privește proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Alexandru Stoica a declarat că ministerul a plătit săptămâna trecută peste 250 de milioane de lei și urmează să achite o sumă similară în această săptămână.

„Sperăm în două săptămâni să achităm tot ce înseamnă facturi pe PNRR către comunități”, a afirmat ministrul.

Pentru accelerarea plăților, ministerul a redistribuit inclusiv angajați de la alte direcții și a prelungit programul de lucru.

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