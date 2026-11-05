Când vor fi achitate facturile restante de miliarde de lei către firme. Anunțul ministrului Dezvoltării

Ministrul Dezvoltării a declarat că a semnat ordonanțările de plată pentru sumele care urmează să fie achitate vineri. Ministerul a înregistrat facturi restante încă din luna mai.

„Plătim peste aproape un miliard de lei pe programele naționale către comunitățile locale și implicit pentru firmele românești. A fost un volum foarte mare de muncă. (…) Mâine (n.r -vineri) chiar îmi doresc să facem această plată către firmele românești cu maximă urgență”, a spus Stoica, miercuri seara, la Antena 3 CNN.

Din totalul de 2,3 miliarde de lei reprezentând facturi încărcate în sistem pentru programul Anghel Saligny. După plățile de vineri, vor mai rămâne de achitat aproximativ 1,3-1,4 miliarde de lei.

Ministrul a precizat că Ministerul Dezvoltării speră să primească fondurile necesare la următoarea rectificare bugetară, estimată peste două-trei săptămâni.

Plăți de aproape 250 de milioane de lei prin PNRR

În ceea ce privește proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Alexandru Stoica a declarat că ministerul a plătit săptămâna trecută peste 250 de milioane de lei și urmează să achite o sumă similară în această săptămână.

„Sperăm în două săptămâni să achităm tot ce înseamnă facturi pe PNRR către comunități”, a afirmat ministrul.

Pentru accelerarea plăților, ministerul a redistribuit inclusiv angajați de la alte direcții și a prelungit programul de lucru.