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429 de localități, vizate de comasare voluntară. Alexandru Stoica anunță stimulente pentru comunele care acceptă reforma

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Comunelor din România pe tema reformei administrației. Ministrul a anunțat că vor fi stabilite stimulente pentru comunele care acceptă comasarea voluntară.
429 de localități, vizate de comasare voluntară. Alexandru Stoica anunță stimulente pentru comunele care acceptă reforma
Sursa foto: Facebook/Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei﻿
Cosmin Pirv
31 oct. 2026, 19:53, Politic
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Ministrul Alexandru Stoica a anunțat sâmbătă că a avut o primă întâlnire cu reprezentanții Asociației Comunelor din România (ACoR), dedicată proiectului „START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară”.

„Am discutat despre soluțiile prin care putem încuraja asocierea și comasarea voluntară a celor 429 de localități vizate”, susține Stoica.

El spune că, în urma întâlnirii, s-a stabilit extinderea grupului de lucru de la nivel central cu reprezentanți ai conducerii ACoR, pentru a stabili stimulente concrete pentru comunele care aleg comasarea voluntară, dar și măsuri de protecție pentru angajații din administrația locală.

„Reforma trebuie construită prin dialog, nu impusă de la birou. Obiectivul nostru nu este simpla reducere a numărului de primării, ci construirea unor administrații locale mai puternice, cu personal calificat, servicii publice moderne și resurse pentru dezvoltare”, a adăugat ministrul.

Acesta a spus anterior că este necesară comasarea obligatorie a localităților care nu se mai pot susține financiar, dar a precizat că, într-o primă etapă, autoritățile vor încerca să încurajeze unificarea voluntară, prin investiții și facilități fiscale.

Alexandru Stoica a explicat că pragul de 1.500 de locuitori a fost ales pe baza categoriilor de populație utilizate în cadrul Ministerului Dezvoltării, iar calculele efectuate au indicat 429 de localități care ar putea intra în prima etapă a reformei.

 

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