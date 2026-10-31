Ștefan Radu Oprea: Una dintre drone a părăsit țara, cealaltă a fost observată ultima dată între Vaslui și Bacău

Ștefan Radu Oprea spune că două drone au pătruns sâmbătă seara în spațiul aerian național al României. Autoritățile au transmis mesaje de avertizare a populației în județele Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava.

Ministrul Apărării precizează că Forțele Aeriene Române au intervenit prompt, prin activarea aeronavelor aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, pentru monitorizarea și gestionarea situației.

Au fost ridicate de la sol patru aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii și Baza 86 Aeriană Borcea, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT.

Ștefan Radu Oprea anunță că nu au fost raportate prăbușiri ale unor vehicule aeriene.

„Una dintre drone a părăsit spațiul aerian național, iar cea de-a doua a fost observată ultima dată în zona dintre Vaslui și Bacău”, a transmis acesta. Toate alertele aeriene au încetat.