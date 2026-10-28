Primarul din Slănic Moldova, prins în flagrant de DNA când ar fi primit 6.000 de euro mită. În total, ar fi încasat 21.000 de euro

Potrivit anchetatorilor, edilul ar fi primit în două tranșe suma totală de 21.000 de euro de la reprezentantul unei firme care avea un contract cu primăria pentru lucrări de refacere a alimentării cu apă potabilă.

DNA a anunțat că procurorii Secției de combatere a corupției au pus în mișcare acțiunea penală împotriva primarului, care a fost reținut începând cu 27 octombrie 2026.

Benone Moraru urmează să fie prezentat miercuri, 28 octombrie, Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Contract de aproape 1,5 milioane de lei pentru alimentarea cu apă potabilă

Potrivit comunicatului DNA, ancheta vizează un contract de prestări servicii încheiat în 2025 între Primăria Slănic Moldova și o societate comercială.

Contractul, în valoare de 1.464.349,43 lei, avea ca obiect lucrări de intervenție de primă urgență pentru refacerea capacității de alimentare cu apă potabilă din dren a orașului.

Procurorii susțin că primarul ar fi primit bani de la reprezentantul societății în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului.

La momentul presupusei prime plăți, o parte dintre lucrările efectuate de firmă fuseseră deja decontate de administrația locală.

Prima tranșă, de 15.000 de euro, ar fi fost primită în iulie

Conform probelor administrate până în prezent, Benone Moraru ar fi primit la 23 iulie 2026 suma de 15.000 de euro de la reprezentantul firmei contractante.

Anchetatorii consideră că banii ar fi reprezentat o primă tranșă de mită, oferită în legătură cu derularea contractului încheiat cu primăria.

„Inculpatul Moraru Benone, în calitate de primar, ar fi primit la data de 23 iulie 2026 de la reprezentantul societății respective, cu titlu de mită, suma de 15.000 de euro”, precizează DNA.

Flagrant cu 6.000 de euro, pe 27 octombrie

A doua tranșă de bani ar fi fost primită marți, 27 octombrie, de la aceeași persoană.

Potrivit DNA, primarul ar fi încasat încă 6.000 de euro, tot în legătură cu executarea contractului pentru lucrările de alimentare cu apă.

De această dată, procurorii anticorupție au intervenit și au constatat infracțiunea flagrantă.

„Ulterior, la data de 27 octombrie 2026, inculpatul Moraru Benone a primit de la aceeași persoană suma de 6.000 de euro, reprezentând o altă tranșă de bani în legătură cu derularea contractului respectiv, împrejurare în care procurorii anticorupție au constatat infracțiunea flagrantă”, se arată în comunicatul instituției.

În total, cele două sume indicate de anchetatori ajung la 21.000 de euro.

DNA solicită arestarea preventivă pentru 30 de zile

După reținere, procurorii i-au adus la cunoștință primarului calitatea de inculpat și acuzațiile formulate împotriva sa.

Benone Moraru urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, instanța fiind cea care va decide asupra măsurii solicitate de anchetatori.

Punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază inculpatul.