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Anchetă DNA la vârful Uzinei Mecanice Plopeni, într-un dosar de luare de mită. Doi șefi ai instituției, vizați de acuzații. Cum și-a recunoscut directorul general fapta

Anchetatorii DNA l-au convins pe directorul general al Uzinei Mecanice din Plopeni să își recunoască faptele, în timpul unei anchete ample la conducerea instituției. Doi șefi ai instituției erau vizați de luare de mită.
Anchetă DNA la vârful Uzinei Mecanice Plopeni, într-un dosar de luare de mită. Doi șefi ai instituției, vizați de acuzații. Cum și-a recunoscut directorul general fapta
Coralia Frigea
26 oct. 2026, 11:35, Justiţie
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Anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție l-au convins pe directorul general al Uzinei  Mecanice din Plopeni să recunoască că a luat șpagă, în timp ce era anchetat împreună cu o altă șefă, într-un dosar de luare de mită.

Tiberiu Pîrvu, directorul general al instituției, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu DNA, în urma căruia a primit trei ani de închisoare cu suspendare și 120 de zile de muncă în folosul comunității.

La domiciliul șefului Uzinei Mecanice Plopeni, anchetatorii au găsit 500.000 de euro.

Cum au reușit anchetatorii DNA să obțină mărturiile

Cea care i-a trimis pe aceasta pistă pe anchetatori a fost directoarea economică a Uzinei Plopeni. Conform stenogramelor din dosar obținute de Gândul, ea le-ar fi mărturisit încă de la primele percheziții cum a funcționat întreaga operațiune.

„Pîrvu a spus să-i țin la mine pentru că trece el pe la mine prin birou la plecarea din sediu. A spus să-i număr și să-i împart. Am întrebat pe Pîrvu cum să-i împart și acesta a răspuns că jumate-jumate.

Când a coborât Tiberiu Pîrvu la mine în birou, după ce plecase toată lumea din birou, mi-a spus să-i pun jumătate într-o hârtie și să-i dau, iar jumătate să-i opresc eu.

I-am spus că nu vreau să-i iau și a spus că dacă nu-i iau se supără pe mine. Am observat că Pîrvu era foarte atent să nu-i apară amprentele pe bani. Pîrvu Tiberiu a luat foaia sau plicul cu jumătate din banii de la Brașoveanu, i-a pus în borsetă și a plecat”, a mărturisit șefa instituției.

Cum s-au împărțit sumele de bani, între directori

„Am luat și eu cealaltă jumătate de bani. Prima dată am primit de la Brașoveanu 40.000 lei din care eu am luat 20.000 lei si Pîrvu 20.000 lei. Atunci am înțeles de ce m-a pus pe mine Tiberiu Pîrvu director comercial: pentru că nu știam să-l refuz”, a declarat directoarea economică a instituției.

Toți inculpații din dosar ar fi încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Unele dintre ele preved pedeapsa cu închisoarea pentru trei ani și muncă în folosul comunității timp de 120 de zile. Pedeapsa convenită cu procurorii nu este însă și cea finală. Inculpații urmează sa se prezinte în fața instanțelor care vor lua decizia definitivă.

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