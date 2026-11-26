Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi primit 106.600 de euro de la reprezentanta unui furnizor, în 15 tranșe, pentru a lua decizii favorabile acestuia în relația comercială cu rețeaua de magazine.

Potrivit comunicatului transmis joi de Direcția Națională Anticorupție (DNA), presupusele fapte s-ar fi petrecut în perioada aprilie 2023 – aprilie 2024.

Procurorii susțin că banii ar fi fost transferați prin intermediul unor operațiuni bancare efectuate dintr-un cont deschis pe numele unei alte persoane.

Ce ar fi primit furnizorul în schimbul banilor

Conform DNA, în schimbul sumelor primite, managerul ar fi luat decizii favorabile furnizorului în ceea ce privește listarea și înlocuirea unor produse, extinderea distribuției acestora în magazinele rețelei, dar și continuarea colaborării comerciale prin intermediul unor societăți nou-înființate.

Anchetatorii arată că relația comercială respectivă avea o importanță majoră pentru furnizor. Aproximativ 80% din vânzările acestuia ar fi fost realizate prin intermediul rețelei de supermarketuri la nivel național, iar menținerea și dezvoltarea colaborării se aflau în responsabilitatea persoanei cercetate.

Potrivit procurorilor, deciziile favorabile furnizorului ar fi continuat inclusiv după încetarea transferurilor de bani.

Procurorii din cadrul DNA – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de femeie, T.Ș.E., pentru infracțiunea de luare de mită în formă continuată.