Informațiile apar în stenogramele din dosarul Clanului Cămătarilor, obținute de MEDIAFAX. Anchetatorii descriu agresiuni fizice repetate, amenințări și presiuni psihologice, folosite pentru a o menține sub control și a o determina să îi remită câștigurile lui Vasile Daniel Balint.

Potrivit acuzațiilor, Balint Vasile-Daniel ar fi acționat cel puțin de la sfârșitul anului 2024 până în noiembrie 2026, profitând de vulnerabilitatea tinerei, despre care procurorii susțin că fusese anterior victimă a traficului de minori. Tânăra nu avea sprijin familial corespunzător și avea doar 22 de ani.

Anchetatorii afirmă că acesta ar fi folosit metoda „Loverboy”, inducându-i ideea unei relații de iubire serioase. În conversațiile redate în document apar declarații precum: „Te iubesc din inimă” și „Am rămas pe loc cu viața mea din iubire pentru tine”.

Procurorii susțin însă că declarațiile de iubire ar fi fost doar o metodă de manipulare, invocând faptul că Balint Vasile-Daniel ar fi avut, în paralel, o relație de concubinaj cu o altă femeie, împreună cu care are doi copii.

Tânără dusă în Germania și Elveția pentru a practica prostituția

Conform documentului, tânăra ar fi fost recrutată și transportată în scopul continuării practicării prostituției. Sunt menționate o deplasare terestră din 29 august 2026 și una aeriană din 3 noiembrie 2026, pe teritoriul Germaniei.

Una dintre cele mai dure replici atribuite lui Balint Vasile-Daniel apare într-o conversație din 23 august 2026, la ora 06:15:35: „O să te (***) în Germania să-mi dai banii”.

Anchetatorii susțin că Vasile Daniel Balint ar fi exercitat asupra tinerei atât constrângeri fizice, cât și morale, pentru a o obliga să continue prostituția și pentru a obține banii câștigați de aceasta.

Stenogramele descriu bătăi și amenințări

Documentul procurorilor redă mai multe conversații în care tânăra vorbește despre presupuse agresiuni fizice. Într-un dialog din 14 aprilie 2026, aceasta ar fi spus: „Am înțeles, m-ai bătut, ai fost supărat!”.

Într-o altă conversație, din 30 aprilie, tânăra ar fi cerut ajutor, spunând că se teme de ceea ce i s-ar putea întâmpla: „Ce mă fac? Ajută-mă! […] Cred că mă bagă în spital rău dacă el când greșesc îmi dă așa un pumn, îți dai seama ce-mi face?”.

Alte fragmente din interceptări surprind relatări despre lovituri și răni: „M-a umplut de sânge”, „Am vomitat că mi-ai dat un pumn în stomac” și „Am și căzut pe jos, m-am umplut de sânge”.

Pe lângă presupusele agresiuni, anchetatorii descriu un comportament de abuz psihologic, prin jigniri repetate și desconsiderarea victimei. Într-unul dintre dialoguri, bărbatul i-ar fi adresat expresii precum „gunoi infect” și „o cârpă împuțită”.

Totodată, în document este redată o amenințare atribuită acestuia: „Fă tu vrei să-mi iau 25 de ani cu tine? Să te mierlesc […] mâine îți sparg ușa de la casă”.

Procurorii susțin că aceste conduite ar fi avut rolul de a menține controlul asupra tinerei și de a o determina să îi dea banii obținuți din prostituție.

Ar fi mers personal în străinătate să ridice banii

Potrivit anchetatorilor, Balint Vasile-Daniel s-ar fi deplasat în repetate rânduri în Germania și Elveția pentru a ridica în numerar sumele câștigate de tânără.

O conversație din 16 iulie 2026 surprinde discuții despre bani și despre deplasarea acestuia la locul unde se afla femeia. În stenograme apare replica: „Să-mi aștepți banii sau ce?”.

„În afară de bani, îmi dai, îmi dai orice, îmi dai ficatul, inima, numai bani nu mi-ai dai. De ce nu-mi dai fă și mie bani?” / „Deci așa ți se pare ție o relație normală, plecăm amândoi și tu faci bani și eu stau aici ca prostul, nu?”.

În același dialog, tânăra ar fi încercat să explice că nu avea imediat întreaga sumă: „Dar nu ți-am dat când am avut?”, respectiv „Lasă-mă să strâng ca lumea și ți-i dau!”.

Răspunsul atribuit bărbatului face referire la sume de 5.000, 7.000 și 10.000 de euro, precum și la faptul că ar fi urmat să vină după bani: „Tre să te las să strângi, să vin după aia aici”.

Balint Vasile-Daniel este acuzat de trafic de persoane și proxenetism în legătură cu exploatarea tinerei. Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie-octombrie 2026, ar fi determinat-o să continue practicarea prostituției în Germania și Elveția și ar fi obținut în mod repetat foloase patrimoniale de pe urma acesteia.