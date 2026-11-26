„Asta-i taxă de protecție, el nu face nimica”. Proprietarii unei piețe din sectorul 5 ar fi plătit lunar până la 12.500 de lei lui Sile Cămătaru și fiului său, pentru o „pază” care nu exista. Unul s-a plâns chiar fratelui liderului clanului.

Informațiile apar în stenogramele din dosarul Clanului Cămătarilor, obținute de MEDIAFAX.

„Ce vrea fratele tău?”

Pe 17 aprilie 2026, Ion Balint, zis „Nuțu Cămătaru”, a povestit într-o convorbire interceptată ce i-a spus unul dintre proprietarii pieței despre fratele său: „Domne, păi ce vrea fratele tău, mă scuzi că-ți spun, asta-i taxă de protecție, el nu face nimica, el nu aia, nu aia”. Nuțu Cămătaru a adăugat: „El s-a dus și LUCICĂ ăla s-a speriat de el”.

Potrivit procurorilor, din aprilie 2025 până în noiembrie 2026, Vasile Balint, zis „Sile Cămătaru”, și fiul său, Nuțu-Mario Balint, i-au constrâns pe cei trei proprietari ai pieței de pe Șoseaua Sălaj. Pretextul era că asigură paza. În total, cei doi ar fi strâns aproximativ 185.000 de lei.

„Pe fiecare 15, rămâne să-i dau banii”

Anchetatorii spun că amenințările erau voalate, dar eficiente. Sile Cămătaru ar fi spus că „se va duce peste” proprietari dacă nu i se îndeplinesc cererile. Tatăl și fiul îi sunau des, iar despre unul dintre proprietari se spune că „pe unu îl teroriza Mario, de-i dădea bani”.

Din discuțiile interceptate reies și termenele de plată: „Da, și pe fiecare 15, rămâne să-i dau banii.” Unul dintre proprietari pare să cedeze: „băi Sile, ia că eu îți dau, lasă-mă dracu-n pace! Ia 170 de euro pe lună de la mine! Partea mea!”.

Pe 29 aprilie 2026, anchetatorii l-au urmărit pe Nuțu-Mario Balint când a mers la unul dintre proprietari și a luat de la acesta o sumă de bani.