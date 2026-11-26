Informațiile apar în stenogramele din dosarul Clanului Cămătarilor, obținute de MEDIAFAX.

Potrivit documentelor citate, începând din iulie 2026, Nuțu-Mario Balint ar fi profitat de vulnerabilitatea tinerei în vârstă de 19 ani. Aceasta ar fi avut conflicte cu familia, nu avea o locuință stabilă, nu dispunea de resurse financiare și ar fi fost și consumatoare de droguri.

Procurorii susțin că fiul lui Sile Cămătaru ar fi folosit tehnici de manipulare emoțională, cunoscute sub denumirea de metoda „Loverboy”, pentru a o determina pe tânără să creadă că între ei există o relație de iubire serioasă.

Stenogramele surprind schimburi de mesaje în care Mario îi declara că s-a îndrăgostit:

Nuțu-Mario Balint: „Te iubesc, (***) morții mă-tii! Fără să-mi dau seama m-am îndrăgostit”.

Fata: „Și eu! Să moară mama dacă nu-mi stă gândul numai la tine!”

Într-o altă conversație, tânăra îi transmitea că se teme de situația în care ajunsese:

„Au, să moară familia mea… Mario. Fii atent! Dacă fac chestia asta… nu mă ții în teroare. Dacă fac chestia asta nu mă ții în teroare, să moară familia mea dacă nu te iubesc, dacă mai pot să stau fără tine”.

„Preferam să am un ochi, doi vineți, decât să fiu în situația în care sunt acum”

Una dintre cele mai șocante replici din stenograme apare într-o conversație telefonică din 13 august 2026, la ora 21:41.

Potrivit documentelor obținute de MEDIAFAX, tânăra ar fi descris starea de teamă și control în care se afla, afirmând că ar fi preferat să fie agresată fizic decât să continue să trăiască în situația respectivă.

„Preferam acuma să am un ochi, doi vineți, să fiu în situația în care sunt acum. Mă crezi?”

Anchetatorii susțin că presiunile exercitate asupra tinerei ar fi inclus restricționarea libertății de mișcare, apeluri telefonice sistematice, supraveghere și însoțire, inclusiv prin intermediul altor persoane.

Mai mult, potrivit documentului, Nuțu-Mario Balint i-ar fi distrus actul de identitate, pentru a-i îngreuna posibilitatea de a se deplasa liber.

Ar fi dus-o la București și Craiova pentru a practica prostituția

Procurorii susțin că fiul lui Sile Cămătaru ar fi adăpostit-o pe tânără într-un apartament din București, pe strada Teiuș, și ar fi transportat-o cu un autoturism până în Craiova, unde aceasta ar fi fost determinată să practice prostituția.

Potrivit anchetatorilor, scopul ar fi fost ca tânăra să continue această activitate, iar banii obținuți să ajungă la Nuțu-Mario Balint.

„M-a ars ca pe fraieră de douăj’ de milioane în seara asta!”

O altă stenogramă din dosar surprinde discuții despre banii obținuți din prostituție și despre sumele pe care tânăra ar fi trebuit să le remită.

Într-un mesaj, aceasta spune: „Să moară familia mea de nu m-a ars ca pe fraieră de douăji de milioane în seara asta!”

În alte fragmente de conversație sunt surprinse discuții despre obținerea banilor fără a depune efort:

„Pt bani”, „Accepți”, „Și eu”, „Aș accepta”, „Să stau”, „Cu ***-n sus”, „Să mi facă una bani”, „Și să nu mișc un deget”, „Să mi vină totu la nas”.

Cel puțin 2.000 de lei, încasați din prostituție. Sumele ar fi fost mult mai mari

Potrivit încadrării juridice prezentate în document, în cursul lunii august 2026, Nuțu-Mario Balint ar fi obținut foloase patrimoniale din practicarea prostituției de către tânăra de 19 ani, în București și Craiova.

Anchetatorii indică o sumă de cel puțin 2.000 de lei, dar precizează că banii obținuți efectiv ar fi fost mult mai mulți, întrucât aceștia erau remiși în numerar de către victimă.

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În dosar, fiul lui Sile Cămătaru este acuzat de trafic de persoane și proxenetism, fapte pentru care procurorii susțin că ar fi folosit vulnerabilitatea tinerei și o presupusă relație sentimentală pentru a o determina să practice prostituția și pentru a obține bani de pe urma acesteia.