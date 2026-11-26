Potrivit anchetatorilor, gruparea coordonată de Nuțu Cămătaru ar fi urmărit să obțină controlul asupra activității profesionale a unor interpreți consacrați la nivel național, impunându-le unde, când și în ce condiții să cânte.

Una dintre mizele grupării în sezonul estival din 2026 ar fi fost împiedicarea artiștilor să participe la festivalul NIBIRU, care reprezenta o concurență pentru cluburile Office Summer Club și Disco Ring by Office, despre care procurorii susțin că erau controlate de membrii grupării.

Printre artiștii care ar fi fost amenințați pentru a nu concerta la festivalul NIBIRU se numără Luis Gabriel, Tzancă Uraganu și Alex Botea, potrivit datelor din ancheta DIICOT obținute de MEDIAFAX.

De asemenea, procurorii susțin că Nuțu Cămătaru i-ar fi interzis lui Florin Salam să participe la festival, în timp ce Costel Biju ar fi fost nevoit să îi explice motivele pentru care urma să cânte la NIBIRU.

Citește și alte dezvăluiri ale MEDIAFAX din ancheta DIICOT: cum funcționa sistemul de împrumuturi al Clanului Cămătarilor, cu dobânzi de 18% pe lună, și stenogramele care arată cum Florin Salam ar fi fost obligat să cânte gratis, sub amenințarea violenței.

„Și știi ce mai vrea Nuțu? Să nu semnați cu Nibiru”

Datele din anchetă obținute de MEDIAFAX arată că membrii grupării ar fi intervenit inclusiv pe lângă managerii artiștilor pentru a-i determina să nu încheie contracte cu reprezentanții festivalului.

„Și știi ce mai vrea Nuțu? Să nu semnați cu Nibiru, ăla, bă! Că îi faceți manevră! Să-ți transmit!”, se arată într-una dintre conversațiile prezentate de procurori.

Anchetatorii documentează inclusiv amenințări cu lipsirea de libertate a unui artist pentru a-l împiedica să urce pe scenă.

„Vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia?”, este una dintre amenințările consemnate în documentele anchetei.

Într-o altă situație, un artist ar fi fost condiționat să cânte gratuit în cluburile controlate de grupare dacă voia să participe la festivalul NIBIRU.

„Aicea vezi să vii gratis”, i-ar fi transmis Nuțu Cămătaru.

„Îți sparg urechile-n două de te las surd”

În cazul unui alt artist celebru, Tzancă Uraganu, procurorii susțin că Nuțu Cămătaru ar fi recurs la amenințări cu acte de violență pentru a-l determina să renunțe la un concert din cadrul festivalului NIBIRU, deși pentru eveniment fuseseră deja vândute bilete.

„Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri (…) îți sparg urechile-n două de te las surd”, ar fi spus Nuțu Cămătaru, potrivit unei conversații interceptate în care erau relatate amenințările.

„Bă fi atent, cum te prind, cu prima ocazie te sparg”, este o altă amenințare consemnată în documentele anchetei.

Ulterior, artistului i-ar fi fost impusă o condiție pentru a participa la festival: să cânte gratuit în cluburile controlate de grupare.

Într-o discuție din 10 august, unul dintre membrii grupării afirma că îi plătise interpretului doar jumătate din suma datorată pentru un alt eveniment.

„L-am mai ars eu de jumate, înțelegi? Că, l-am ars de jumate atuncea…”

„Nu mă interesează, nu mergi la niciun Nibiru”

Într-o altă conversație, din 9 august 2026, Șpac Vladimir-Florin, membru al grupării lui Nuțu, exercita presiuni asupra managerului unui cântăreț.

„Bă, nu la Nibiru, la Costinești, nu la Nibiru, la mine, îmi bag p***-n Nibiru”, afirma acesta.

„O să facă Nuțu ca toate alea, treaba voastră”, continua el.

A doua zi, într-o discuție interceptată de anchetatori, acesta revenea asupra subiectului.

„Nu mă interesează, nu mergi la niciun Nibiru.”

„(…) Nu Nibiru, niciun Nibiru, nu există.”

„Tu vrei să mănânci cum ar veni și de la Princess și să mănânci și de la NIBIRU și să nu vii la Costinești la noi?”, afirma Șpac Vladimir-Florin.

Planurile pentru 2027: „La anul o să cânte numai unde i-oi spune eu”

Datele din ancheta DIICOT arată că intenția de a controla activitatea artiștilor ar fi vizat și următorul sezon estival.

Într-o conversație din 10 august 2026, mebrii grupării discutau despre programul unui artist care avea concerte atât la NIBIRU, cât și în alte cluburi de pe litoral.

Amenințări pentru artiști

Ancheta DIICOT a scos la iveală și un mecanism mai amplu prin care artiștii ar fi fost exploatați financiar, dincolo de competiția dintre organizatorii de evenimente de pe litoral.

În cazul unui alt interpret cunoscut la nivel național, Nuțu Cămătaru ar fi recurs la amenințări cu violența pentru a-l determina să cânte în condițiile stabilite de acesta.

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și o să-l, n-o să-l mai las să cânte”, ar fi spus Nuțu Cămătaru, potrivit interceptărilor obținute de MEDIAFAX.

„Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți… așa, că vreau eu!”, se arată într-un alt fragment reprodus în documentele procurorilor.

Anchetatorii susțin că artistul ar fi fost constrâns să participe la aproximativ opt evenimente organizate în București și pe litoral, fără să fie remunerat sau pentru onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit.

„Eu așa, să nu zică că cântă de frică”, ar fi afirmat Nuțu Cămătaru într-o discuție referitoare la plata artiștilor.

Om infiltrat în formația unui artist

Potrivit procurorilor, controlul asupra artiștilor nu s-ar fi limitat la amenințări telefonice. Un membru al grupărilor coordonate de frații Nuțu și Sile Cămătaru s-ar fi infiltrat în formația unui interpret, sub aparența asigurării serviciilor de securitate.

Acesta le-ar fi transmis celor doi informații despre programul concertelor și sumele de bani încasate de artist.

În paralel, alți membri ai grupării organizau evenimentele muzicale, încasau banii din vânzarea biletelor și ar fi remis o parte din sume membrilor grupării.

Procurorii DIICOT cercetează în acest dosar, printre altele, infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj, trafic de persoane și supunere la muncă forțată sau obligatorie.

Nuțu și Sile Cămătaru, reținuți. DIICOT cere arestarea preventivă a nouă inculpați

Frații Nuțu și Sile Cămătaru au fost reținuți pentru 24 de ore miercuri, 25 noiembrie 2026, alături de alte șapte persoane, în urma unei operațiuni de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor.

Joi, 26 noiembrie, procurorii au solicitat Tribunalului București arestarea preventivă a celor nouă inculpați.

Anchetatorii au efectuat 45 de percheziții în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. În urma descinderilor au fost ridicate sume de bani în lei și valută, echivalentul a aproximativ 420.000 de euro, precum și trei arme neletale. Procurorii au instituit sechestru asigurător și asupra a trei autoturisme de lux.

Potrivit DIICOT, cele două grupări coordonate de frații Cămătaru ar fi urmărit, începând din 2025, să controleze piața muzicii lăutărești, să obțină bani din activitatea artiștilor și să limiteze colaborarea acestora cu organizatorii concurenți.

Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.