Instanța a dispus oprirea tuturor lucrărilor la unitatea de carantină până când autoritățile vor îndeplini condițiile stabilite prin hotărâre, scrie Reuters.
Printre cerințele impuse guvernului se numără și publicarea detaliilor acordului încheiat cu administrația americană pentru construirea centrului.
Decizia instanței vizează modul în care autoritățile kenyene au gestionat proiectul și respectarea prevederilor constituționale în procesul de construire a facilității.
Hotărârea nu permite continuarea lucrărilor până la îndeplinirea condițiilor impuse de judecători, inclusiv transparența privind înțelegerea încheiată cu partea americană.