România se numără printre cele 12 țări în care autoritățile au desfășurat percheziții și confiscări.

Peste 300 de percheziții și 21 de persoane arestate

Operațiunea, denumită „Pecunia”, a fost coordonată de biroul Parchetului European din München, Germania, și a mobilizat peste 3.000 de polițiști, inspectori fiscali și lucrători vamali.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, au fost efectuate peste 300 de percheziții și operațiuni de confiscare în Belgia, Croația, Estonia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Țările de Jos și Republica Moldova.

În urma intervențiilor, 21 de persoane suspectate că ar face parte din organizația infracțională au fost arestate în Germania, Belgia și Estonia.

Anchetatorii au confiscat documente, dispozitive de stocare a datelor, sume importante de bani în numerar, automobile de lux, ceasuri și bijuterii.

Cum funcționa mecanismul de fraudare a TVA

Potrivit anchetatorilor europeni, organizația ar fi controlat cel puțin 22 de firme-fantomă în Germania, utilizate pentru emiterea unor facturi aferente unor servicii care, în realitate, nu fuseseră prestate.

Documentele includeau în mod fictiv TVA și erau puse la dispoziția altor societăți comerciale sau persoane fizice, care le-ar fi folosit pentru a solicita deduceri fiscale nejustificate.

În paralel, firmele-fantomă nu declarau veniturile și TVA-ul încasat și nu achitau obligațiile fiscale corespunzătoare.

Prejudiciul fiscal produs numai în Germania este estimat la cel puțin 18,9 milioane de euro.

Banii transferați către societățile implicate ar fi fost retrași ulterior în numerar, o parte fiind restituită beneficiarilor facturilor fictive.

Anchetatorii au identificat inclusiv un caz în care numerarul ar fi fost utilizat pentru plata unor angajați ai unor firme de securitate, fără înregistrarea corespunzătoare a acestora în sistemul de asigurări sociale.

DNA, implicată în operațiunea internațională

În România, printre autoritățile participante la operațiune s-a numărat Direcția Națională Anticorupție (DNA), prin structura de sprijin a procurorilor europeni delegați, conform informațiilor transmise de EPPO.

Acțiunea internațională a beneficiat și de sprijinul Europol, precum și al autorităților judiciare, fiscale și polițienești din statele implicate.