Informațiile apar în stenogramele din dosarul Clanului Cămătarilor, obținute de MEDIAFAX.

Potrivit procurorilor, începând cu 24 aprilie 2025, Dan Emanuel-Daniel, cunoscut drept „Manu Bombardieru”, ar fi făcut parte, alături de Sile Cămătaru și alții dintr-un grup infracțional organizat. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi funcționat până în noiembrie 2026, pe criterii familiale și financiare, având o structură ierarhică și sarcini împărțite între membri.

Gruparea ar fi urmărit comiterea unor infracțiuni de trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj și camătă.

Procurorii: Manu Bombardieru ar fi preluat metoda socrului său

Anchetatorii susțin că Manu Bombardieru ar fi adoptat modul de operare dezvoltat de socrul său, Sile Cămătaru: constrângerea unor artiști de muzică lăutărească pentru a-i determina să cânte la evenimente organizate de membrii grupării, în condițiile în care aceștia obțineau venituri din vânzarea biletelor.

În document se arată că artistul ar fi fost pus sub presiune prin apeluri telefonice repetate și prin notorietatea lui Manu Bombardieru, despre care unele persoane ar fi afirmat că „are o altă autoritate asupra lăutarilor”, făcând referire la teama pe care acesta ar fi inspirat-o.

Una dintre expresiile atribuite lui Manu Bombardieru, în legătură cu interpretul Florin Salam, ar fi fost: „Bă, tre să vii!”.

Mesaje de amenințare către Costel Biju și managerul său

Acesta este acuzat și de șantaj, în dauna interpretului Costache Costel, cunoscut drept Costel Biju, și a managerului acestuia.

Potrivit procurorilor, în perioada martie-iunie 2026, Manu Bombardieru ar fi transmis în mod repetat mesaje intimidante și amenințări voalate, pentru a-i determina pe cei doi și formația artistului să cânte gratuit la mai multe evenimente și să realizeze un videoclip de promovare.

Stenogramele surprind tonul și presiunile. Printre mesajele menționate de anchetatori enumără: „Bă, ce (***) faci cu telefonu’ ăla mă, că ți-l sparg în cap!” / „Nu bă, îl iei de mână și vii cu el în (***) mea!” / „Dă în (***) mea data aia la Craiova, că te sun de 6 luni!”

Managerul artistului ar fi descris presiunea printr-o altă formulare surprinsă în conversații: „m-a înnebunit în telefoane, frate!”.

Într-un dialog cu o persoană din formația lui Costel Biju, managerul ar fi explicat că vrea să scape de solicitările repetate ale lui Manu Bombardieru. În stenograme apar și afirmațiile: „ca să scăpăm odată de omul ăsta” și „să scăpăm de el după capu’ nostru de aici”.

Costel Biju ar fi cântat fără să fie plătit la un club din Craiova

Conform stenogramelor, presiunile ar fi avut ca rezultat participarea lui Costel Biju și a formației sale la un eveniment organizat de Manu Bombardieru, pe 6 iunie 2026, la un club din Craiova.

Anchetatorii susțin că artistul ar fi prestat serviciile muzicale fără să fie remunerat. În conversațiile interceptate apare și o referire la suma de 500 de euro, dar și precizarea că interpretul nu ar fi primit un onorariu pentru prestație: „Nu-i dă leafă!”,

O altă replică din stenograme face referire la faptul că artistul ar fi primit doar bani pentru un parfum, după ce fusese pus să cânte la o discotecă în zona Craiovei.

Procurorii notează că managerul formației s-ar fi simțit obligat să dea curs solicitărilor, deși membrii trupei nu doreau să cânte în condițiile impuse: la data stabilită de Manu Bombardieru și fără plată sau pentru un onorariu mult diminuat.

Manu Bombardieru este cercetat, potrivit documentului, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și șantaj.