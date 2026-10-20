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Ciolacu, după învestirea Guvernului: România avea nevoie de stabilitate și de instituții care să funcționeze normal

Marcel Ciolacu a transmis, marți, un mesaj de susținere pentru noul Guvern, după învestirea acestuia, afirmând că România avea nevoie de stabilitate și de instituții care să funcționeze normal, după o perioadă îndelungată de incertitudine.
Ciolacu, după învestirea Guvernului: România avea nevoie de stabilitate și de instituții care să funcționeze normal
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
20 oct. 2026, 18:51, Politic
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Fostul premier i-a urat succes și lui Alexandru Stoica, pe care l-a descris drept un bun cunoscător al administrației locale și al problemelor din teritoriu.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Marcel Ciolacu a afirmat că formarea unui Guvern cu puteri depline reprezintă un pas important pentru România, în contextul numeroaselor probleme care trebuie rezolvate.

„România are, în sfârșit, un Guvern cu puteri depline și cred că acesta este lucrul cel mai important după o perioadă prea lungă de incertitudine”, a transmis Marcel Ciolacu.

Acesta a subliniat că România are nevoie de stabilitate, de decizii și de instituții care să funcționeze normal, în condițiile în care așteptările populației sunt ridicate.

„Sunt multe probleme de rezolvat, iar așteptările sunt mari, dar România avea nevoie de un Guvern care să își asume aceste lucruri și să înceapă să lucreze”, a scris fostul premier.

Marcel Ciolacu a salutat și numirea lui Alexandru Stoica la conducerea Ministerului Dezvoltării, afirmând că acesta cunoaște instituția, administrația locală și problemele din teritoriu.

„Mă bucur și pentru faptul că buzoianul Alexandru Stoica va conduce Ministerul Dezvoltării. Cunoaște foarte bine ministerul, administrația locală și problemele din teritoriu și sunt convins că va face treabă bună”, a precizat Ciolacu.

La finalul mesajului, fostul premier i-a urat succes noului ministru și a exprimat speranța că noul Executiv va aduce stabilitatea și seriozitatea de care România are nevoie.

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