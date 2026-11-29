Stoica a scris pe Facebook că s-a întâlnit cu primarii din județul Brașov pentru a discuta concret cum poate fi făcută comasarea voluntară a comunelor mici în avantajul cetățenilor.

„Reforma administrativă nu se face din pix, din birou, ci stând de vorbă deschis cu oamenii care trăiesc zi de zi în aceste comunități. Tocmai de aceea m-am întâlnit cu primarii din județul Brașov, pentru a discuta concret despre cum putem face unificarea voluntară a comunelor mici în avantajul real al cetățenilor.

În următorii zece ani va deveni tot mai greu să susținem administrații foarte mici, iar datoria noastră este să gândim responsabil și să oferim soluții viabile din timp.

Nu intrăm cu forța și nu impunem nimic, ci încurajăm primarii să meargă din poartă în poartă, să se consulte cu fiecare cetățean din localitate și să construiască împreună această schimbare.

Sprijin pe deplin orice administrație locală care are curajul să pornească acest dialog onest, pentru că deciziile care influențează direct viața oamenilor trebuie luate întotdeauna alături de ei”, transmite Alexandru Stoica despre comasarea comunelor.