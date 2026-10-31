Marco Rubio neagă implicarea SUA în plecarea lui Flavio Bolsonaro din Brazilia

Vorbind sâmbătă cu jurnaliștii la Atlanta, șeful diplomației americane a declarat că SUA nu au facilitat plecarea fiului fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro.

„Nu am facilitat nimic. Nu am fost implicați în niciunul dintre aranjamentele pe care le-a făcut pentru a pleca”, a afirmat Marco Rubio.

Oficialul american a confirmat însă că președintele Donald Trump autorizase intrarea lui Bolsonaro în Statele Unite, scrie Anadolu.

Trump i-a permis lui Bolsonaro să rămână temporar în SUA

Potrivit lui Rubio, politicianul brazilian deținea deja o viză valabilă, iar Trump stabilise că acesta va putea intra în țară și va primi permisiunea de a rămâne temporar.

Flavio Bolsonaro a plecat din Brazilia după ce a pierdut, în săptămâna precedentă, turul al doilea al alegerilor prezidențiale în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva. El a acuzat existența unor fraude electorale, fără să prezinte dovezi, și a anunțat că intenționează să conducă opoziția din Florida.

Plecarea sa a avut loc în pofida unei decizii a Curții Supreme din Brazilia prin care i se cerea să predea pașapoartele, în contextul unor investigații privind presupuse fapte de spălare de bani și fraudă financiară.