Trump spune că aprobă venirea lui Flavio Bolsonaro în SUA. Fiul fostului președinte a părăsit Brazilia, după înfrângere

Bolsonaro a plecat din Brazilia și s-a într-un zbor cu destinația Statele Unite ale Americii, la o zi după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia în fața președintelui Lula da Silva, care și-a preluat cel de-al patrulea mandat.

Miercuri, Trump spune că i-ar permite lui Bolsonaro să intre pe teritoriul Americii. „Ei bine, aș aproba”, a spus Trump la Joint Base Andrews, la întoarcerea dintr-o vizită de campanie în Texas, adăugând că auzise că Bolsonaro se afla în Argentina.

Ce face fiul lui Bolsonaro, după alegeri

Declarația vine în contextul în care fostul candidat brazilian la alegerile prezidențiale ar fi refuzat să respecte o hotărâre a Curții Supreme de a preda pașapoartele.

Fiul fostului președinte încă nu a recunoscut victoria președintelui în funcție, Lula da Silva și ar fi părăsit Brazilia.

„Cred că sunt oameni cumsecade. Alegerile au fost foarte ciudate și mi s-au părut teribile. Au primit recenzii proaste. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu piața lor”, a mai declarat Trump.

Ce relație are Trump cu Jair Bolsonaro

Președintele SUA a adăugat: „Mi se pare atât de groaznic să văd asta. Nu am ținut partea nimănui, știți. Îi cunosc pe amândoi. Îl cunosc pe Lula. Îl cunosc puțin pe Flávio. Îl cunosc foarte bine pe tatăl său.”

Trump a spus anterior despre Jair Bolsonaro, fost președinte al Braziliei, ca a fost victima unei persecuții judiciare.

„Tatăl său a fost tratat foarte rău. Așa am considerat eu, dar nu am fost implicat”, a mai spus Trump. „Asta este Brazilia. Este o țară diferită”, a concluzionat președintele SUA.