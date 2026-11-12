Autoritățile au intrat în alertă, după activarea codului portocaliu. Ce măsuri au impus

Comitetul pentru Situații de Urgență al județului Alba s-a reunit joi pentru a stabili primele măsuri, în preîntâmpinarea codului portocaliu anunțat de ANM.

Avertismentul meteorologilor vizează Maramureșul, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, dar și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.

Ce măsuri au fost instituite

Autoritățile din Alba au decis:

pe perioada de valabilitate a codului, la nivelul ISU Alba s-a activat grupa operativă, iar la nivelul subunităților de intervenție s-a prealertat personalul pentru a fi în măsură să intervină în caz de nevoie;

SGA Alba va monitoriza cursurile de apă în vederea identificării creșterii debitelor de apă sau alte situații din competență și informează operativ CLSU/CJSU;

avertizarea populației din zonele vulnerabile, expuse riscului de inundații;

pregătirea pentru intervenție a S.V.S.U. și a utilajelor/mijloacelor avute la dispoziție pe plan local, în UAT-urile vizate.

De asemenea, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au mers în zonele cunoscute ca fiind cu risc ridicat de inundații, pentru a recunoaște vulnerabilitățile.

Cum va fi vremea. Cod portocaliu în zonele de munte

ANM a emis o informare generală potrivit căreia, va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării, cu acumulări locale de 30-60 l/mp și izolat peste 80 l/mp în Carpații Occidentali.

Vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime fiind de 5-10 grade Celsius, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă, la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge și se va depune strat de zăpadă de 5-10 centimetri.