Autoritățile au intrat în alertă, după activarea codului portocaliu. Ce măsuri au impus

Comitetul pentru Situații de Urgență al județului Alba s-a reunit joi pentru a stabili primele măsuri, în preîntâmpinarea codului portocaliu anunțat de ANM.
Avertismentul meteorologilor vizează Maramureșul, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, dar și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.
Autoritățile din Alba au decis:
De asemenea, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au mers în zonele cunoscute ca fiind cu risc ridicat de inundații, pentru a recunoaște vulnerabilitățile.
ANM a emis o informare generală potrivit căreia, va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării, cu acumulări locale de 30-60 l/mp și izolat peste 80 l/mp în Carpații Occidentali.
Vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime fiind de 5-10 grade Celsius, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă, la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge și se va depune strat de zăpadă de 5-10 centimetri.