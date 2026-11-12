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Autoritățile au intrat în alertă, după activarea codului portocaliu. Ce măsuri au impus

Autoritățile din județul Alba au intrat în alertă și au stabilit un plan pentru perioada în care codul portocaliu de ploi torențiale se va menține. Comitetul pentru Situații de Urgență al județului a decis să alerteze toate echipajele și să avertizeze locuitorii din zonele cu risc de inundații.
Autoritățile au intrat în alertă, după activarea codului portocaliu. Ce măsuri au impus
Sursă foto: Alexandru Solomon / Mediafax Foto
Coralia Frigea
12 nov. 2026, 18:38, Social
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Comitetul pentru Situații de Urgență al județului Alba s-a reunit joi pentru a stabili primele măsuri, în preîntâmpinarea codului portocaliu anunțat de ANM.

Avertismentul meteorologilor vizează Maramureșul, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, dar și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.

Ce măsuri au fost instituite

Autoritățile din Alba au decis:

  • pe perioada de valabilitate a codului, la nivelul ISU Alba s-a activat grupa operativă, iar la nivelul subunităților de intervenție s-a prealertat personalul pentru a fi în măsură să intervină în caz de nevoie;
  • SGA Alba va monitoriza cursurile de apă în vederea identificării creșterii debitelor de apă sau alte situații din competență și informează operativ CLSU/CJSU;
  • avertizarea populației din zonele vulnerabile, expuse riscului de inundații;
  • pregătirea pentru intervenție a S.V.S.U. și a utilajelor/mijloacelor avute la dispoziție pe plan local, în UAT-urile vizate.

De asemenea, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au mers în zonele cunoscute ca fiind cu risc ridicat de inundații, pentru a recunoaște vulnerabilitățile.

Cum va fi vremea. Cod portocaliu în zonele de munte

ANM a emis o informare generală potrivit căreia, va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării, cu acumulări locale de 30-60 l/mp și izolat peste 80 l/mp în Carpații Occidentali.

Vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime fiind de 5-10 grade Celsius, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă, la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge și se va depune strat de zăpadă  de 5-10 centimetri.

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