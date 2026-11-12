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Bugetul pe 2027 ar urma să fie votat până la finalul anului. Anunțul purtătorului de cuvânt al Guvernului

Bugetul pentru 2027 ar urma să fie prezentat în Parlament și votat până la finalul anului, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. „Acest lucru este necesar pentru a permite tuturor, nu doar instituțiilor publice, să aibă o viziune de ansamblu a întregului parcurs pentru anul viitor”, a spus acesta.
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Cosmin Pirv
12 nov. 2026, 14:44, Politic
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Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat joi că este aproape finalizată procedura prin care fiecare minister, fiecare ordonator de credite transmite către Ministerul de Finanțe, prin aplicația e-Buget, datele care să prezinte perspectiva cheltuielilor și veniturilor.

„Suntem aproape de finalizarea acestei proceduri. Cele mai multe instituții au început să-și trimită datele și, după discuțiile de astăzi, cel mai probabil în zilele următoare, o să avem viziunea de ansamblu necesară”, a spus Cărbunaru.

El susține că această etapă este necesară pentru a avea o evaluare a ceea ce fiecare minister, fiecare ordonator de credite intenționează să facă pentru anul viitor. Cărbunaru a mai spus că bugetul pe anul viitor trebuie să confirme ceea ce piețele așteaptă: „Statul să-și demonstreze capacitatea de a-și ține cheltuiele sub control, de a se înscrie în țintele de deficit, sigur, fără a omite necesarele măsuri de relansare economică”.

Întrebat când va fi gata bugetul, purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus: „Finalul anului ar trebui să regăsească România cu un buget prezentat în Parlament și votat”.

„Acest lucru este necesar pentru a permite tuturor, nu doar instituțiilor publice, să aibă o viziune de ansamblu a întregului parcurs pentru anul viitor. Vorbim aici de predictibilitate, dar vorbim și de seriozitatea angajamentului Guvernului de a oferi României un buget bine așezat, care să ajute și instituțiile publice și mediul privat să se poată organiza cu cifre concrete în față”, a adăugat Dan Cărbunaru.

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