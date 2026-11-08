Ședință la vârful PSD, luni dimineață. Grindeanu își reunește conducerea partidului în pline discuții despre pensii și salarii

Biroul Permanent Național al PSD se va reuni luni, 9 noiembrie 2026, de la ora 10.00, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10, potrivit anunțului transmis de social-democrați.

Ședința are loc în contextul în care PSD, principala forță politică din Guvernul condus de Luca Niculescu, urmărește aplicarea măsurilor asumate de miniștrii săi și pregătirea deciziilor economice pentru finalul acestui an și începutul lui 2027.

Pensiile și salariul minim, două dintre marile teme ale perioadei

Una dintre principalele teme aflate în atenția Guvernului este majorarea pensiilor începând cu anul 2027.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit anterior despre posibilitatea creșterii pensiilor anul viitor, precum și despre acordarea unui sprijin financiar pentru pensionari în luna decembrie 2026.

Discuțiile sunt însă strâns legate de resursele bugetare disponibile și de necesitatea reducerii deficitului.

O altă temă importantă este salariul minim pe economie. Sindicatele solicită majorarea acestuia de la 4.325 de lei brut la 5.000 de lei brut, însă reprezentanții patronatelor au exprimat rezerve privind capacitatea companiilor de a suporta o asemenea creștere.

Premierul Luca Niculescu a avut deja consultări cu reprezentanții marilor confederații sindicale, iar decizia privind salariul minim trebuie corelată cu pregătirea bugetului pentru anul viitor.

PSD pregătește reforme în instituțiile și companiile statului

La precedenta reuniune a Biroului Permanent Național, desfășurată pe 2 noiembrie, social-democrații au analizat și reformele din administrația publică și companiile de stat.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat atunci că miniștrii partidului trebuie să centralizeze, în termen de două săptămâni, propunerile privind comasarea instituțiilor, agențiilor și companiilor de stat.

Măsurile urmăresc reorganizarea aparatului administrativ și reducerea cheltuielilor, într-un moment în care România se confruntă cu presiuni pentru consolidarea finanțelor publice.

Pe agenda guvernamentală se află și pregătirea bugetului pentru 2027, reforma salarizării în sectorul public și continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

PSD deține majoritatea portofoliilor din Guvern

Guvernul Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului pe 20 octombrie, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

PSD deține 11 dintre cele 17 portofolii ministeriale, având un rol central în aplicarea programului de guvernare.

Din Executiv fac parte, între alții, Marian Neacșu, la Interne, Florin Manole, la Muncă, Alexandru Rogobete, la Sănătate, Florin Barbu, la Agricultură, și Daniel Zamfir, la Economie.