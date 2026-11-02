Hegseth ar prezenta războiul cu Iranul în termeni pozitivi pentru a-i face pe plac lui Trump

În paralel, liderul de la Casa Albă ar cere opiniile unor apropiați despre activitatea lui Hegseth și a generalului Dan Caine, șeful Statului Major Interarme.

Potrivit surselor citate de publicație, Hegseth nu se bucură de multă încredere în interiorul administrației, iar unii oficiali consideră că acesta nu oferă întotdeauna o imagine completă și transparentă asupra situației de pe front. Conflictul cu Iranul ar fi rămas, de luni întregi, într-un impas, însă secretarul Apărării ar prefera să prezinte evoluțiile într-o manieră optimistă.

„Hegseth se pricepe să-i spună președintelui ceea ce vrea să audă”, a declarat un consilier extern citat de The Atlantic.

Revista mai susține că Trump a început să discute cu aliații săi despre performanțele lui Hegseth și ale generalului Dan Caine. Președintele ar recurge la astfel de consultări și înaintea unor eventuale schimbări în echipa sa.

Cei doi oficiali s-ar fi numărat printre cei mai optimiști în privința războiului în primele sale etape. Cu toate acestea, nici Hegseth, nici Caine nu au mai susținut o conferință de presă din luna mai.

Pentagonul respinge acuzațiile

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a respins informațiile publicate de The Atlantic, calificându-le drept false.

„Poporul american nu crede minciunile publicației The Atlantic. După fiecare indicator măsurabil, rezultatul operațiunilor în curs ale Departamentului de Război în Iran reprezintă un succes decisiv”, a transmis Parnell pentru The Independent.

Acesta a susținut că președintele Donald Trump a avut curajul să pună capăt celor 47 de ani de teroare atribuiți Iranului și să împiedice obținerea unei arme nucleare de către Teheran. Parnell a mai afirmat că Hegseth îi prezintă președintelui și conducerii Casei Albe întreaga situație operațională.

Hegseth, posibilă țintă a nemulțumirilor politice

Informațiile apar într-un moment dificil pentru administrația Trump. Surse citate de CNN au declarat luna trecută că angajații Casei Albe se tem că președintele ar putea reacționa furios dacă republicanii obțin rezultate slabe la alegerile de la jumătatea mandatului și ar căuta persoane pe care să le învinovățească pentru eventualele pierderi din Congres. Numele lui Hegseth ar fi fost menționat printre posibilele ținte.

Operațiunea militară „Epic Fury”, lansată de Statele Unite împreună cu Israelul pe 28 februarie, avea ca obiectiv slăbirea capacităților Iranului și împiedicarea dezvoltării unei arme nucleare. Inițial, administrația americană estima că misiunea va dura doar câteva săptămâni.

Conflictul continuă însă, fără un termen clar pentru încheiere. Potrivit articolului, cel puțin 23 de militari americani au murit, iar alte câteva mii au fost răniți. De asemenea, infrastructura militară americană și cea a aliaților din regiune au suferit avarii.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a afectat transporturile de energie și a contribuit la creșterea prețurilor la combustibili, amplificând presiunea asupra costului vieții în Statele Unite.

În cazul în care democrații obțin câștiguri importante în Congres, Hegseth ar putea deveni și ținta unei inițiative de destituire. Potrivit relatărilor din presă, secretarul Apărării ar fi luat în calcul inclusiv posibilitatea de a candida pentru un loc în Senat, în Tennessee, dacă postul devine disponibil.

Tensiunile de la Pentagon au fost alimentate și de plecarea generalului-locotenent Brett Sylvia, unul dintre principalii responsabili de planificare militară. În mandatul lui Hegseth, mai mulți generali și amirali de rang înalt au părăsit funcțiile, în timp ce secretarul Apărării a promovat schimbări în cultura instituțională a armatei.

Trump evită să spună dacă războiul va fi reluat

Războiul cu Iranul rămâne un subiect sensibil pentru Donald Trump. La o petrecere de Halloween organizată la Mar-a-Lago, președintele a reacționat iritat când un jurnalist de la The New York Times l-a întrebat dacă intenționează să reia ostilitățile după alegerile intermediare.

„De ce ai pune o întrebare atât de stupidă?”, a replicat Trump, adăugând că nu ar dezvălui planurile militare ale administrației, indiferent dacă ar exista sau nu intenția de a relua atacurile.