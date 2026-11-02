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Putin a ordonat centrelor de date private să aloce 10% din capacitate pentru a susține infrastructura IT a Rusiei

Liderul rus Vladimir Putin a semnat luni un decret potrivit căruia proprietarii ruși de centre de date private vor fi obligați să aloce 10% din capacitatea lor pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a infrastructurii IT a Rusiei.
Putin a ordonat centrelor de date private să aloce 10% din capacitate pentru a susține infrastructura IT a Rusiei
Ioana Târziu
02 nov. 2026, 20:00, Știri externe
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Acest mecanism ar permite autorităților ruse să acceseze rapid capacitatea disponibilă a centrelor de date, dacă este necesar.

Conform Reuters, Vladimir Putin a instruit Ministerul Dezvoltării Digitale să realizeze un inventar al capacității și spațiului disponibil în centrele de date private din Rusia.

O comisie guvernamentală specială, care va fi înființată în temeiul decretului, va fi împuternicită să dispună eliberarea capacității rezervate.

Ulterior, operatorii vor fi obligați să ofere accesul în termen de 24 de ore de la o astfel de decizie.

Decretul permite, de asemenea, utilizarea temporară a centrelor de date situate în străinătate, sub rezerva aprobării serviciului de securitate FSB.

Centrele de date rusești au devenit ținte ale atacurilor cu drone ucrainene în ultimele săptămâni, facilitățile fiind operate de companiile de tehnologie Yandex și Sberbank.

Luna trecută, dronele au atacat orașul Sasovo din regiunea Riazan din Rusia, provocând un incendiu la uzina Sasta, unde se află centrul de date Yandex DC LLC.

Serviciul de presă Yandex a relatat că centrul de date din Sasovo și-a suspendat complet operațiunile.

Pe 9 octombrie, compania a raportat un nou atac asupra unui centru de date, de data aceasta în Kaluga.

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