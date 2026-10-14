Ucraina a atacat cu drone cel mai mare centru de date din Rusia, deținut de Sberbank

Atacul din regiunea Saratov, situată pe fluviul Volga, a avut loc după alte trei atacuri lansate în ultima săptămână asupra unor centre de date aparținând grupului tehnologic rus Yandex, scrie Reuters.

Ucraina susține că aceste operațiuni reprezintă un răspuns la atacurile rusești asupra propriilor centre de date.

„Confirmăm că centrul de procesare a datelor a fost atacat. Cu toate acestea, toate sistemele și serviciile Sberbank funcționează normal, fără întreruperi”, a declarat presei Alexander Vedyakhin, prim-vicepreședinte al Sberbank.

Alături de Yandex, principalul său competitor pe piața internă, Sberbank se numără printre cei mai importanți dezvoltatori de inteligență artificială din Rusia. Piața internă este împărțită între modelul GigaChat, dezvoltat de Sberbank, și YandexGPT.

Ambele companii au investit masiv în dezvoltarea propriilor modele de inteligență artificială, însă acestea sunt cu până la nouă luni în urma liderilor mondiali din Statele Unite și China.

Decalajul este cauzat parțial de sancțiunile occidentale, care limitează accesul Rusiei la echipamente tehnologice avansate.

Potrivit agenției ruse de stat RIA Novosti, centrul de date Sberbank din Balakovo, care are o suprafață de aproximativ 55.000 de metri pătrați, ar urma să găzduiască cel mai mare supercomputer din Rusia. Conform informațiilor publicate în 2024, proiectul era programat să fie finalizat în 2027.

Centrul se află în regiunea Saratov, în apropierea centralei nucleare Balakovo și a hidrocentralei Saratov.

Nici Sberbank, nici Yandex nu au precizat dacă supercomputerele lor au fost avariate în urma atacurilor ucrainene.