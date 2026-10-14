Prima pagină » Știri externe » Ucraina a atacat cu drone cel mai mare centru de date din Rusia, deținut de Sberbank

Ucraina a atacat cu drone cel mai mare centru de date din Rusia, deținut de Sberbank

Drone ucrainene au lovit cel mai mare centru de date din Rusia, deținut de Sberbank, cea mai mare bancă și companie de tehnologie din țară, însă atacul nu a perturbat activitatea acestuia, a declarat miercuri un director al companiei.
Ucraina a atacat cu drone cel mai mare centru de date din Rusia, deținut de Sberbank
Iulian Moşneagu
14 oct. 2026, 12:15, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Atacul din regiunea Saratov, situată pe fluviul Volga, a avut loc după alte trei atacuri lansate în ultima săptămână asupra unor centre de date aparținând grupului tehnologic rus Yandex, scrie Reuters.

Ucraina susține că aceste operațiuni reprezintă un răspuns la atacurile rusești asupra propriilor centre de date.

„Confirmăm că centrul de procesare a datelor a fost atacat. Cu toate acestea, toate sistemele și serviciile Sberbank funcționează normal, fără întreruperi”, a declarat presei Alexander Vedyakhin, prim-vicepreședinte al Sberbank.

Alături de Yandex, principalul său competitor pe piața internă, Sberbank se numără printre cei mai importanți dezvoltatori de inteligență artificială din Rusia. Piața internă este împărțită între modelul GigaChat, dezvoltat de Sberbank, și YandexGPT.

Ambele companii au investit masiv în dezvoltarea propriilor modele de inteligență artificială, însă acestea sunt cu până la nouă luni în urma liderilor mondiali din Statele Unite și China.

Decalajul este cauzat parțial de sancțiunile occidentale, care limitează accesul Rusiei la echipamente tehnologice avansate.

Potrivit agenției ruse de stat RIA Novosti, centrul de date Sberbank din Balakovo, care are o suprafață de aproximativ 55.000 de metri pătrați, ar urma să găzduiască cel mai mare supercomputer din Rusia. Conform informațiilor publicate în 2024, proiectul era programat să fie finalizat în 2027.

Centrul se află în regiunea Saratov, în apropierea centralei nucleare Balakovo și a hidrocentralei Saratov.

Nici Sberbank, nici Yandex nu au precizat dacă supercomputerele lor au fost avariate în urma atacurilor ucrainene.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
La 4 ani de la divorțul de Gerard Pique, Shakira se iubește cu un baschetbalist
GSP.ro
Propunere fără precedent la Metrorex: fără cumetrii la negocierile de salarii. Membrii Consiliului de Administrație care au rude în subteran ar urma să fie excluși din comisiile care lucrează la Contractul Colectiv de Muncă
Gandul
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Drumurile PSD merg spre guvernare. Lista cu primele nume de social-democrați la ministere SURSE
Libertatea
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Cu ce se ocupă fostul premier pentru a câștiga bani în plus
CSID
Dacia Striker poate fi comandată și în România! Cât costă rivalul pentru Škoda Octavia Combi?
Promotor