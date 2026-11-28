Autoritățile nu au raportat, în primele ore de după seism, pagube structurale sau persoane rănite, a anunțat Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD), scrie ABC News.

Pompierii verifică infrastructura și zonele vulnerabile

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a intrat în „mod de cutremur”, iar echipele din toate cele 106 stații de intervenție au început verificările în teren.

Operațiunile se desfășoară terestru, aerian și maritim, pompierii având misiunea de a evalua situația în cartierele aflate în responsabilitatea instituției și de a verifica infrastructura critică, precum și zonele considerate vulnerabile.

LAFD gestionează intervențiile pe o suprafață de aproximativ 470 de mile pătrate din orașul Los Angeles.

Nu au fost semnalate victime sau pagube majore

Potrivit comunicatului transmis de pompieri, primele evaluări nu au indicat victime sau avarii structurale. Verificările continuă însă pentru identificarea eventualelor efecte ale cutremurului.

Autoritățile monitorizează situația și recomandă populației să urmărească informările oficiale.