Autoritatea de reglementare în telecomunicații din SUA, FCC, a autorizat proiectul miercuri.

Licența SpaceX este valabilă până în 2040, potrivit unui document publicat miercuri pe site-ul Comisiei Federale pentru Comunicații, citat de AFP.

În august, Elon Musk a promis o primă lansare pe orbită în al patrulea trimestru al anului 2027 și o accelerare a producției în 2028.

Compania a ajuns la un acord cu Nvidia, care îi va furniza procesoare de ultimă generație, special concepute pentru operațiuni spațiale.

În ceea ce privește Starmind, acești sateliți vor comunica cu cei din constelația rețelei de internet prin satelit Starlink a SpaceX, deja aflată pe orbită, care va transmite apoi datele către Pământ.

De ce vrea SpaceX să construiască centre de date în spațiu

Spațiul oferă numeroase avantaje pentru instalarea unui centru de date în comparație cu Pământul. Datorită unei așa-numite orbite solare sincrone, un satelit poate, în special, capta energia solară în mod continuu și cu o eficiență de opt ori mai mare decât a centrelor de date terestre, potrivit sursei citate.

De anul trecut, proiectele de centre de date pe orbită au proliferat. Pe lângă SpaceX și constelația sa Starmind, Google își desfășoară propria activitate sub numele de cod Suncatcher, iar Blue Origin a depus o cerere la FCC pentru „Proiectul Sunrise”.

Mai multe startup-uri sunt, de asemenea, în cursă, în special Starcloud, care a operat deja cu succes un procesor de ultimă generație numit GPU de pe un satelit, până la sfârșitul anului 2025. Google a realizat, de asemenea, această performanță în octombrie.