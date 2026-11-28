Anunțul despre dorința Google a fost făcut sâmbătă de Musk, într-o postare pe X.

Miliardarul nu a spus câtă putere de calcul în plus ar vrea Google. Nici Musk, nici SpaceX și nici Google nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters.

Un contract deja uriaș

Cele două companii au deja un acord semnat în iunie, înainte de listarea SpaceX la bursă. Google plătește 920 de milioane de dolari pe lună, din octombrie până în iunie 2029.

În schimb, primește acces la aproximativ 110.000 de procesoare grafice Nvidia, plus alte componente. Rolurile s-au inversat: acum cinci ani, Google era cea care îi oferea putere de calcul SpaceX, pentru rețeaua Starlink.

Centrele de date ale SpaceX vin de la xAI, compania de inteligență artificială a lui Musk, preluată în februarie.

Cursa pentru puterea de calcul

Cererea a explodat odată cu inteligența artificială generativă. Marile companii tech investesc masiv în centre de date dotate cu cipuri avansate.

Și Anthropic, rivala Google, a semnat în mai un acord cu SpaceX. Anthropic plătește 1,25 miliarde de dolari pe lună pentru întreaga capacitate a centrului de date Colossus 1, de lângă Memphis. Împreună, contractele cu cele două companii depășesc 70 de miliarde de dolari.

SpaceX a anunțat luna aceasta investiții de peste 74 de miliarde de dolari în noi centre de supercalcul. Unul va fi construit la Starbase, în Texas, iar altul în statul Arizona.