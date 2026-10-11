Val de atacuri cu drone asupra „Google-ului rusesc”. Yandex pierde al treilea centru de date în trei zile

Compania a anunțat o avarie majoră

Compania Yandex a semnalat, duminică dimineața, probleme de alimentare cu energie electrică în zona de disponibilitate din Vladimir, precizând pe canalul oficial de Telegram că echipele tehnice lucrează pentru remedierea avariei, notează The Kyiv Independent.

„În urma unui atac cu drone, infrastructura centrului de date Vladimir (la est de Moscova) a fost avariată. Activitatea centrului de date a fost complet întreruptă”, a transmis compania.

Incidentele au venit pe fondul unui nou atac cu drone asupra infrastructurii tehnologice ruse, acesta fiind al treilea atac din ultimele zile asupra infrastructurii Yandex, după loviturile confirmate în regiunile Reazan și Kaluga, în zilele de joi și vineri.

Oprirea centrului de date a generat perturbări majore pentru utilizatori. Clienții aplicației Yandex Go, aplicație de ridesharing, din Rusia, Serbia, Kazahstan, Belarus și Armenia au semnalat că nu pot comanda curse, în timp ce aplicația Yandex Pro, destinată șoferilor și curierilor, a devenit indisponibilă, potrivit presei independente din Rusia.

Al treilea obiectiv lovit în decurs de câteva zile

Incidentul urmează altor două atacuri recunoscute oficial de Yandex în cursul săptămânii. Joi, o dronă a provocat un incendiu la facilitatea din Sasovo, regiunea Reazan, forțând suspendarea completă a operațiunilor pe o perioadă nedeterminată. Vineri, o altă lovitură a avariat centrul din Kaluga, dezactivând mai multe module de servere.

Sâmbătă, Yandex a modificat acordul de utilizare a serviciilor sale, incluzând atacurile cu drone și rachete în categoria circumstanțelor de forță majoră, care pot exonera compania de anumite obligații contractuale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că forțele ucrainene răspund simetric.

„Răspundem întotdeauna cu aceeași monedă. Rusia a atacat și continuă să atace centrele noastre de date”, a spus liderul de la Kiev, despre atacurile ucrainene asupra infrastructurii tehnologice a Rusiei.