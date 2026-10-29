Cum testezi un plan de disaster recovery în 5 pași (P)

Testarea trebuie să urmărească întregul proces, de la decizia de activare a planului până la reluarea activității și revenirea la infrastructura obișnuită. În sondajul anual al Uptime Institute, publicat în raportul de întreruperi din 2026, 57% dintre respondenți au spus că ultima lor întrerupere majoră a costat peste 100.000 de dolari. Cei cinci pași de mai jos te ajută să organizezi un exercițiu cu rezultate relevante, pe care să le utilizezi ulterior pentru îmbunătățirea planului.

1. Stabilește scenariul și obiectivele testului de disaster recovery

Începe cu un incident concret: indisponibilitatea locației principale, defectarea unui sistem de stocare sau compromiterea serverelor prin ransomware. Scenariul trebuie să determine ce resurse mai ai la dispoziție și ce trebuie recuperat. În cazul unui atac, de exemplu, cea mai recentă copie a datelor trebuie verificată înainte de utilizare, deoarece ar putea conține deja modificări malițioase.

Alege serviciul pe care îl testezi împreună cu persoanele care îl folosesc. Pentru o companie de distribuție, prioritatea ar putea fi procesarea comenzilor și accesul la stocuri. Pentru o companie de servicii, aplicația în care sunt gestionate proiectele și documentele clienților. Stabilește apoi două obiective:

RTO: timpul în care serviciul trebuie să fie restabilit.

RPO: pierderea de date acceptabilă, exprimată ca interval de timp anterior incidentului.

De exemplu, pentru un RTO de două ore și un RPO de 15 minute, testul ar trebui să demonstreze că serviciul revine în intervalul stabilit, cu date suficient de recente pentru a respecta limita de pierdere. Aceste valori sunt, bineînțeles, orientative și trebuie adaptate la specificul activității tale. Totodată, este bine să definești ce înseamnă serviciu restabilit: autentificare, acces la informații și finalizarea operațiunilor esențiale, la un nivel de performanță acceptat de business.

2. Pregătește echipa și mediul în care vei testa

Înainte de intervenția tehnică, parcurge scenariul cu persoanele implicate, pentru a decide cine declară incidentul, cine aprobă recuperarea, cine contactează furnizorii și cine confirmă că aplicația este utilizabilă. Nu uita să incluzi și câte un înlocuitor pentru fiecare rol important, în eventualitatea că persoana responsabilă nu este disponibilă. Raportul Uptime Institute din 2026 arată că nerespectarea procedurilor stabilite rămâne principala cauză a întreruperilor produse de erori umane. Această simulare de discuție verifică deciziile și coordonarea, dar trebuie completată cu probe tehnice. Pentru început, recuperarea într-un mediu izolat permite verificarea aplicațiilor fără a afecta activitatea curentă. Stabilește regulile de oprire a testului și împiedică sistemele recuperate să trimită accidental facturi, notificări sau tranzacții către servicii reale.

Dacă ai externalizat recuperarea printr-un serviciu gestionat de recuperare în cloud (DRaaS, Disaster Recovery as a Service), verifică împreună cu furnizorul ce presupune exercițiul: resurse disponibile, acces, asistență, costuri și responsabilități. Confirmă că documentația și datele de contact rămân accesibile chiar dacă sistemul principal de autentificare sau e-mailul companiei nu funcționează. Notează și limitele exercițiului. Un test izolat, fără trafic real și fără toate integrările externe, oferă rezultate utile, dar nu demonstrează automat comportamentul întregului serviciu în producție.

3. Recuperează sistemele în ordinea dependențelor

Urmează procedura documentată și înregistrează momentul fiecărei etape. Cronometrarea trebuie să includă intervalul dintre întreruperea simulată și validarea serviciului, pe lângă timpul necesar copierii datelor. Așteptarea unei aprobări sau obținerea accesului la infrastructura de rezervă influențează rezultatul.

Ține cont și de ordinea recuperării, întrucât o aplicație poate depinde de baza de date, de serviciul de autentificare și de sistemul DNS, care asociază numele serviciilor cu adresele lor de rețea. De asemenea, este bine să verifici disponibilitatea cheilor de criptare, a certificatelor și a configurărilor necesare. Un backup intact este inutil atunci când echipa nu îl poate decripta. În timpul testului, consemnează fiecare intervenție improvizată, pentru a o include ulterior în procedură.

Dacă planul include o locație secundară ca parte a arhitecturii de recuperare, testează accesul și capacitatea acesteia. Distanța geografică nu elimină dependențele comune dacă ambele medii folosesc același serviciu de autentificare indisponibil. Alegerea locației trebuie să țină cont de riscurile comune celor două locații, de conectivitate și de resursele disponibile. De exemplu, pentru sisteme găzduite în București, poți evalua ca locație secundară pentru recuperare un centru de date din Brașov. În test, măsoară latența dintre cele două orașe și verifică dacă traseele de fibră sunt separate și dacă ambele locații depind de aceiași furnizori de energie sau de conectivitate.

4. Verifică datele și funcționarea aplicațiilor recuperate

Implică persoanele care lucrează efectiv în aplicații. Echipa tehnică verifică infrastructura, iar colegii din operațiuni confirmă că pot desfășura activitățile pentru care aceasta există. Pentru o aplicație de comenzi, testul poate urmări autentificarea unui angajat, găsirea unui client, consultarea stocului și înregistrarea unei comenzi de probă. Verifică legăturile dintre informații, astfel încât comenzile, plățile și stocurile să reflecte o stare compatibilă după recuperare.

Pentru a compara rezultatul cu obiectivele inițiale, urmărește:

Momentul ultimelor date recuperate și intervalul care lipsește față de incidentul simulat

Durata până la finalizarea cu succes a operațiunilor esențiale

Funcționarea integrărilor, permisiunilor și mecanismelor de securitate

Capacitatea mediului recuperat de a susține volumul de lucru convenit

Dacă ai validat aplicația cu doar câțiva utilizatori, consemnează acest lucru și diferențiază certitudinile de presupuneri. Capacitatea de a susține întreaga echipă sau un vârf de comenzi necesită verificări suplimentare. La finalul etapei, responsabilul din business trebuie să confirme rezultatul pe baza criteriilor stabilite, iar abaterile de la RTO și RPO trebuie înregistrate explicit.

5. Testează revenirea și corectează planul

Dacă ai mutat activitatea în mediul de rezervă, verifică și failback-ul, adică revenirea la infrastructura principală. Transferă și reconciliază datele generate între timp, astfel încât să eviți pierderile, dublările sau situația în care două sisteme procesează simultan aceleași operațiuni. Stabilește cine aprobă revenirea, ce verificări o precedă și cum procedezi dacă transferul eșuează. Într-un scenariu de atac cibernetic, infrastructura principală trebuie verificată și securizată înainte de reconectare. Altfel, recuperarea riscă să reintroducă sistemele în mediul compromis.

După exercițiu, pregătește un raport scurt cu timpii măsurați, datele recuperate, blocajele și intervențiile care nu existau în procedură. Fiecare problemă trebuie să primească un responsabil și un termen de remediere. Retestează punctele care au eșuat și actualizează instrucțiunile.

Planifică exercițiile în funcție de cât de critice sunt serviciile și repetă verificările relevante după schimbări importante de infrastructură, aplicații sau furnizori. Ghidul NIST SP 800-34 Rev. 1 (2010) dă ca exemplu un test anual al capacității de recuperare, iar frecvența exactă rămâne decizia organizației. Un rezultat bun obținut înaintea unei migrări nu confirmă automat că noua configurație se recuperează în aceleași condiții. Valoarea testului stă în dovezile pe care le obții: cât durează recuperarea, ce date sunt disponibile și dacă oamenii își pot relua activitatea. Problemele descoperite în exercițiu îți oferă ocazia să corectezi planul înainte ca organizația să fie expusă unui incident.