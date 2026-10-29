Brandurile masoara efectul reclamelor TV de Black Friday asupra vanzarilor online prin patru metode:

Analiza la nivel de minut: traficul pe site din minutele de dupa fiecare spot este comparat cu traficul asteptat in acel moment al zilei fara reclama, metoda validata in cercetarea academica despre efectul TV asupra traficului online.

traficul pe site din minutele de dupa fiecare spot este comparat cu traficul asteptat in acel moment al zilei fara reclama, metoda validata in cercetarea academica despre efectul TV asupra traficului online. Cautarile de brand: volumul cautarilor pentru numele brandului este comparat intre perioadele cu TV si perioadele fara TV.

volumul cautarilor pentru numele brandului este comparat intre perioadele cu TV si perioadele fara TV. Teste geografice: rezultatele dintr-o zona expusa la reclama sunt comparate cu rezultatele dintr-o zona similara neexpusa.

rezultatele dintr-o zona expusa la reclama sunt comparate cu rezultatele dintr-o zona similara neexpusa. Modelare econometrica: contributia fiecarui canal la vanzari este estimata statistic, cu efectul reducerilor inclus ca factor separat.

Black Friday complica masurarea, pentru ca cererea creste natural in perioada reducerilor, asa ca efectul TV trebuie comparat cu un nivel de referinta construit din anii anteriori sau din zone fara campanie.

Masurarea efectului TV asupra vanzarilor online leaga doua componente ale strategiilor de digital marketing care sunt de obicei raportate separat. Televiziunea ramane cel mai mare mediu publicitar din Romania: 415 milioane de euro in 2025, aproximativ jumatate din piata media neta de 838 de milioane de euro, conform Media Fact Book 2026. Internetul a devenit insa principalul mediu de consum, cu 42% din timpul alocat media, fata de 38% pentru TV, conform aceluiasi raport.

De ce este dificil de masurat efectul TV asupra vanzarilor online?

Efectul TV asupra vanzarilor online este dificil de masurat pentru ca expunerea la reclama TV nu lasa o urma digitala directa. Un telespectator care vede reclama si cumpara a doua zi de pe site apare in analytics ca vizita din cautare organica, din cautare platita sau ca trafic direct, iar modelele de atribuire digitala acorda meritul ultimului canal.

Black Friday adauga o a doua dificultate: cererea creste natural in perioada reducerilor, indiferent de reclama. O crestere a vanzarilor in saptamana campaniei TV poate fi efectul reclamei, efectul reducerilor sau o combinatie a celor doua.

Cum se masoara efectul imediat al unui spot TV asupra traficului pe site?

Efectul imediat al unui spot TV se masoara la nivel de minut: traficul pe site din minutele de dupa difuzare este comparat cu un nivel de referinta, adica traficul asteptat in acel moment al zilei in lipsa reclamei. Analiza foloseste orele exacte de difuzare din raportul de monitorizare TV.

Legatura dintre difuzarea reclamei TV si vizitele imediate pe site este documentata in cercetarea academica. Studiul „Television Advertising and Online Shopping”, publicat in 2015 in revista Marketing Science de Jura Liaukonyte (Cornell University), Thales Teixeira (Harvard Business School) si Kenneth C. Wilbur (University of California, San Diego), a analizat 20 de branduri si 1.224 de reclame TV din Statele Unite. Comparand traficul brandurilor care difuzau reclame cu cel al competitorilor care nu difuzau in acelasi interval, autorii au aratat ca reclamele TV genereaza vizite pe site-urile brandurilor imediat dupa difuzare.

Metoda la nivel de minut a fost aplicata in detaliu de Lukas Veverka si Vladimir Holy (Prague University of Economics and Business), intr-un studiu publicat in 2021 si actualizat in 2024 pe platforma arXiv. Cercetatorii au analizat 3.222 de spoturi TV difuzate in 2019 de o companie ceha de bunuri de larg consum care vinde exclusiv online si vizitele organice din Google pe site-ul ei, masurate minut cu minut. Nivelul de referinta a fost estimat din traficul obisnuit al fiecarui moment al zilei, excluzand intervalul de 30 de minute de dupa fiecare spot. Vizitele generate de reclama au atins varful la aproximativ un minut dupa difuzare, iar circa o treime dintre spoturi nu au avut un efect masurabil. Ora difuzarii, canalul TV si mesajul reclamei au fost factorii cu cea mai mare influenta asupra rezultatului.

Metoda arata ce spoturi, canale si intervale orare genereaza cele mai mari cresteri de trafic. Metoda masoara doar raspunsul imediat si subestimeaza efectul total al reclamei, pentru ca o parte din telespectatori cauta brandul ore sau zile mai tarziu.

Ce arata cautarile pentru numele brandului?

Cautarile pentru numele brandului sunt unul dintre cei mai sensibili indicatori ai efectului TV. Volumul cautarilor de brand din Google Search Console, din campaniile de brand din Google Ads sau din Google Trends creste in perioadele cu reclama TV, iar diferenta fata de perioadele fara TV poate fi cuantificata.

O analiza econometrica realizata de Magic Numbers pentru Thinkbox pe zece branduri din Marea Britanie, publicata in 2026, a aratat ca TV-ul a fost responsabil pentru 42% din vizitele pe site ale acestor branduri. Aceeasi analiza arata ca performanta canalelor digitale creste in medie cu 13,7% in perioadele in care TV-ul este difuzat, iar TV-ul genereaza mai multe cautari de brand si mai putine cautari generice platite, care sunt mai scumpe.

Cum functioneaza testele geografice pentru TV?

Testele geografice compara rezultatele dintr-o zona in care reclama este difuzata cu rezultatele dintr-o zona similara in care nu este difuzata. Diferenta dintre cele doua zone, dupa ajustarea pentru diferentele de baza, reprezinta efectul incremental al reclamei.

In Romania, televiziunea liniara are optiuni limitate de difuzare regionala, asa ca testele geografice se fac mai usor prin CTV si prin platformele de streaming, unde difuzarea poate fi limitata la anumite judete sau orase. Testele geografice sunt metoda cea mai apropiata de un experiment controlat si pot separa efectul TV de cresterea naturala a cererii de Black Friday.

Ce este modelarea econometrica si cand se foloseste?

Modelarea econometrica (marketing mix modelling) este o metoda statistica care estimeaza contributia fiecarui canal de marketing la vanzari, folosind date istorice saptamanale sau zilnice despre investitii, vanzari si factori externi: sezonalitate, preturi, promotii, actiunile competitorilor. Modelul separa vanzarile de baza, care ar fi avut loc fara publicitate, de vanzarile generate de fiecare canal.

Modelarea econometrica este metoda potrivita pentru Black Friday, pentru ca poate include efectul reducerilor ca factor separat. Conditia este existenta unui istoric de cel putin doi ani, care sa includa mai multe editii de Black Friday, si accesul la datele de vanzari ale brandului.

Ce metoda se potriveste fiecarui tip de brand?

Metoda Ce măsoară Date necesare Limita principală Analiza la nivel de minut Răspunsul imediat la fiecare spot Ore de difuzare, trafic pe minut Ignoră efectul întârziat Căutări de brand Interesul generat de campanie Search Console, Google Ads, Google Trends Nu măsoară direct vânzările Teste geografice Efectul incremental Zone de test și de control Opțiuni regionale limitate în TV liniar Modelare econometrică Contribuția fiecărui canal la vânzări Istoric de vânzări și investiții Necesită minimum doi ani de date

Cum se pregateste o campanie TV de Black Friday pentru masurare?

O campanie TV de Black Friday se pregateste pentru masurare inainte de difuzare, prin cinci decizii:

Nivelul de referinta. Datele de trafic si vanzari din editiile anterioare de Black Friday si din saptamanile fara reclama TV stabilesc ce s-ar fi intamplat fara campanie.

Datele de trafic si vanzari din editiile anterioare de Black Friday si din saptamanile fara reclama TV stabilesc ce s-ar fi intamplat fara campanie. Orele exacte de difuzare. Raportul de monitorizare al spoturilor permite analiza la nivel de minut.

Raportul de monitorizare al spoturilor permite analiza la nivel de minut. Masurarea cautarilor de brand. Volumul cautarilor de brand se urmareste separat de cautarile generice.

Volumul cautarilor de brand se urmareste separat de cautarile generice. O zona de control. In campaniile CTV, o zona fara difuzare permite masurarea efectului incremental.

In campaniile CTV, o zona fara difuzare permite masurarea efectului incremental. Conectarea datelor. Datele de trafic, de cautare si de vanzari trebuie aliniate pe aceeasi axa de timp, pentru a putea fi analizate impreuna.

Ce rol are CTV in campaniile TV de Black Friday?

CTV (connected TV) aduce in campaniile TV doua elemente utile pentru Black Friday: posibilitatea de a limita difuzarea la anumite zone sau audiente si masurarea mai precisa a expunerii. Pentru campaniile cu buget redus sau pentru testarea efectului TV, CTV permite o prima evaluare a impactului inainte de o investitie mai mare in televiziunea liniara.

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Efectul reclamelor TV de Black Friday asupra vanzarilor online se masoara prin combinarea mai multor metode: analiza traficului la nivel de minut, urmarirea cautarilor de brand, teste geografice si modelare econometrica. Principala dificultate este separarea efectului TV de cresterea naturala a cererii din perioada reducerilor. Pregatirea masurarii inainte de difuzare, cu un nivel de referinta si date aliniate pe aceeasi axa de timp, determina calitatea concluziilor.