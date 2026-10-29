De la primele semne de AVC, la tratament. De ce este esențială intervenția rapidă (P)

În unele cazuri, pot apărea inclusiv dureri de cap severe, de asemenea instalate brusc. La apariția acestor semne și simptome, este esențială accesarea sistemului medical de urgență, pentru ca pacientul să beneficieze cât mai rapid de evaluare specializată.

În cazul unui AVC, țesutul cerebral poate fi afectat rapid, fie prin întreruperea alimentării cu sânge a unei zone a creierului, fie prin producerea unei hemoragii intracraniene. Leziunile cerebrale rezultate pot avea consecințe neurologice severe și, uneori, ireversibile.

De aceea, pacientul necesită evaluare în cel mai scurt timp posibil, într-un compartiment de primiri urgențe. Astfel, este stabilit diagnosticul corect și, foarte important, tipul de accident vascular cerebral, pentru inițierea tratamentului corespunzător.

Un AVC ischemic apare prin blocarea unei artere care alimentează creierul cu sânge, ceea ce determină reducerea sau întreruperea aportului de oxigen și poate duce la moartea celulelor cerebrale.

Un AVC hemoragic, în schimb, este produs de ruperea unui vas de sânge la nivel cerebral, determinând acumularea de sânge în interiorul craniului. Este foarte important ca tipul de AVC să fie corect identificat, astfel încât medicii să poată administra tratamentele specifice pentru fiecare caz.

În acest sens, investigațiile imagistice, în special examenul CT cerebral efectuat în urgență, au un rol esențial în stabilirea conduitei terapeutice. Inițierea cât mai rapidă a tratamentului adecvat poate limita afectarea cerebrală și poate reduce riscul de complicații și de sechele neurologice pe termen lung, contribuind la îmbunătățirea prognosticului pacientului.

Tratamentul în urgență pentru un AVC ischemic acut are ca scop restabilirea cât mai rapidă a fluxului de sânge la nivel cerebral, iar pentru pacienții eligibili, medicul poate indica tromboliză intravenoasă. Eficacitatea trombolizei depinde, printre altele, de intervalul dintre debutul simptomelor și administrarea tratamentului, motiv pentru care prezentarea rapidă la spital este esențială.

Procedura poate fi efectuată numai dacă pacientul îndeplinește criteriile de eligibilitate și nu prezintă contraindicații. De asemenea, în cazul ocluziei unui vas cerebral mare, medicii pot indica la pacienți atent selectați trombectomia mecanică endovasculară, cu sau fără tromboliză intravenoasă, pentru îndepărtarea cheagului de sânge.

Un AVC hemoragic necesită o abordare diferită, tratamentul având ca obiective limitarea sângerării, prevenirea agravării leziunilor cerebrale și gestionarea complicațiilor. În funcție de cauza și severitatea hemoragiei, medicul poate recomanda inclusiv o intervenție neurochirurgicală sau endovasculară.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu suspiciune de accident vascular cerebral au acces, prin Compartimentul de Primiri Urgențe, la evaluare medicală rapidă, la investigații pentru stabilirea diagnosticului și la tratament de specialitate, în funcție de indicația medicală. Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat cu Compartiment de Primiri Urgențe care oferă acces la tratament pentru AVC ischemic acut prin tromboliză intravenoasă, dacă există indicație în acest sens și dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate.

Compartimentul de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR funcționează nonstop cu 26 de linii de gardă, inclusiv linii de gardă de neurologie, neurochirurgie și anestezie-terapie intensivă. Spitalul Clinic SANADOR dispune și de un Serviciu de Ambulanță cu dispecerat propriu, care asigură asistență medicală prespitalicească de urgență și transport medical specializat. Serviciile de urgență se prestează contra cost.