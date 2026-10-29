Prima pagină » Sănătate » De la primele semne de AVC, la tratament. De ce este esențială intervenția rapidă (P)

De la primele semne de AVC, la tratament. De ce este esențială intervenția rapidă (P)

Accidentul vascular cerebral este o urgență neurologică, iar timpul până la evaluare și inițierea tratamentului poate influența semnificativ evoluția pacientului. De obicei, semnele unui AVC apar brusc. Asimetria feței, slăbiciunea sau amorțeala la nivelul unui braț sau al unui picior, pe o singură parte a corpului, dificultățile de vorbire sau de înțelegere, tulburările de vedere și pierderea echilibrului sunt manifestări care trebuie recunoscute imediat.
De la primele semne de AVC, la tratament. De ce este esențială intervenția rapidă (P)
Mediafax
29 oct. 2026, 08:00, Publicitate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În unele cazuri, pot apărea inclusiv dureri de cap severe, de asemenea instalate brusc. La apariția acestor semne și simptome, este esențială accesarea sistemului medical de urgență, pentru ca pacientul să beneficieze cât mai rapid de evaluare specializată.

În cazul unui AVC, țesutul cerebral poate fi afectat rapid, fie prin întreruperea alimentării cu sânge a unei zone a creierului, fie prin producerea unei hemoragii intracraniene. Leziunile cerebrale rezultate pot avea consecințe neurologice severe și, uneori, ireversibile.

De aceea, pacientul necesită evaluare în cel mai scurt timp posibil, într-un compartiment de primiri urgențe. Astfel, este stabilit diagnosticul corect și, foarte important, tipul de accident vascular cerebral, pentru inițierea tratamentului corespunzător.

Un AVC ischemic apare prin blocarea unei artere care alimentează creierul cu sânge, ceea ce determină reducerea sau întreruperea aportului de oxigen și poate duce la moartea celulelor cerebrale.

Un AVC hemoragic, în schimb, este produs de ruperea unui vas de sânge la nivel cerebral, determinând acumularea de sânge în interiorul craniului. Este foarte important ca tipul de AVC să fie corect identificat, astfel încât medicii să poată administra tratamentele specifice pentru fiecare caz.

În acest sens, investigațiile imagistice, în special examenul CT cerebral efectuat în urgență, au un rol esențial în stabilirea conduitei terapeutice. Inițierea cât mai rapidă a tratamentului adecvat poate limita afectarea cerebrală și poate reduce riscul de complicații și de sechele neurologice pe termen lung, contribuind la îmbunătățirea prognosticului pacientului.

Tratamentul în urgență pentru un AVC ischemic acut are ca scop restabilirea cât mai rapidă a fluxului de sânge la nivel cerebral, iar pentru pacienții eligibili, medicul poate indica tromboliză intravenoasă. Eficacitatea trombolizei depinde, printre altele, de intervalul dintre debutul simptomelor și administrarea tratamentului, motiv pentru care prezentarea rapidă la spital este esențială.

Procedura poate fi efectuată numai dacă pacientul îndeplinește criteriile de eligibilitate și nu prezintă contraindicații. De asemenea, în cazul ocluziei unui vas cerebral mare, medicii pot indica la pacienți atent selectați trombectomia mecanică endovasculară, cu sau fără tromboliză intravenoasă, pentru îndepărtarea cheagului de sânge.

Un AVC hemoragic necesită o abordare diferită, tratamentul având ca obiective limitarea sângerării, prevenirea agravării leziunilor cerebrale și gestionarea complicațiilor. În funcție de cauza și severitatea hemoragiei, medicul poate recomanda inclusiv o intervenție neurochirurgicală sau endovasculară.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu suspiciune de accident vascular cerebral au acces, prin Compartimentul de Primiri Urgențe, la evaluare medicală rapidă, la investigații pentru stabilirea diagnosticului și la tratament de specialitate, în funcție de indicația medicală. Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat cu Compartiment de Primiri Urgențe care oferă acces la tratament pentru AVC ischemic acut prin tromboliză intravenoasă, dacă există indicație în acest sens și dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate.

Compartimentul de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR funcționează nonstop cu 26 de linii de gardă, inclusiv linii de gardă de neurologie, neurochirurgie și anestezie-terapie intensivă. Spitalul Clinic SANADOR dispune și de un Serviciu de Ambulanță cu dispecerat propriu, care asigură asistență medicală prespitalicească de urgență și transport medical specializat. Serviciile de urgență se prestează contra cost.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Meciul lui Arsenal, oprit! Jucătorii au plecat la vestiare » Ce a apărut pe cer
GSP.ro
Câți euro a primit Maurice Munteanu, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Asia Express
Gandul
Generalul Iosif Rus a împlinit 111 ani! Povestea românului care a supraviețuit războiului
Cancan
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport
Curiosul caz al șoferului care a ucis doi oameni pe trecerea de pietoni „100% din vina lui” şi a primit 3 ani cu suspendare şi dreptul de a conduce, în timpul procesului
Libertatea
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
CSID
Mașina Zilei: Kia Sportage diesel, alternativa sud-coreeană la modelele germane la sub 7.500 de euro. Cu ce dotări vine acest SUV?
Promotor