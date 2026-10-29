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Semnele unui accident vascular cerebral. Medicii explică în ce situații trebuie să suni la 112

Un accident vascular cerebral poate pune viața în pericol în doar câteva minute. Medicii de la Spitalul Județean Sibiu atrag atenția asupra simptomelor care nu trebuie ignorate și explică ce trebuie făcut pentru a crește șansele de supraviețuire și recuperare.
Semnele unui accident vascular cerebral. Medicii explică în ce situații trebuie să suni la 112
Maria Miron
29 oct. 2026, 08:17, Știrile zilei
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Recunoașterea rapidă a semnelor unui accident vascular cerebral (AVC) poate face diferența dintre viață și moarte. Cu ocazia Zilei Mondiale dedicate prevenirii acestei afecțiuni, marcată pe 29 octombrie, medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu au explicat cum pot fi recunoscute simptomele și de ce este important ca ajutorul medical să fie solicitat imediat.

Un AVC reprezintă o urgență medicală majoră, iar intervenția rapidă poate reduce riscul de deces, poate limita dizabilitățile și poate crește șansele de recuperare.

Care sunt primele semne ale unui AVC

Medicii atrag atenția că simptomele unui AVC apar, de regulă, brusc și pot fi recunoscute prin câteva manifestări.

Unul dintre cele mai evidente semne este modificarea aspectului feței. O parte a acesteia se poate lăsa, iar zâmbetul devine asimetric.

Un alt semnal de alarmă este slăbiciunea sau amorțeala unui braț ori a unui picior, în special pe o singură parte a corpului. Persoana afectată poate avea dificultăți în a ridica ambele brațe sau în a le menține în aceeași poziție.

De asemenea, pot apărea probleme de vorbire. Persoana poate vorbi neclar, poate avea dificultăți în a se exprima sau poate să nu mai înțeleagă ce i se spune.

Printre celelalte simptome se numără tulburările bruște de vedere, pierderea echilibrului, amețelile severe și durerile de cap intense și neobișnuite.

Ce trebuie să faci dacă apar aceste simptome

Medicii de la Spitalul Județean Sibiu recomandă apelarea imediată a numărului 112, fără a aștepta ca simptomele să dispară.

Este important să fie notată ora la care au apărut primele manifestări, deoarece această informație poate ajuta echipa medicală să stabilească tratamentul potrivit.

De asemenea, nu trebuie administrate medicamente fără indicația unui medic.

Chiar dacă simptomele dispar după câteva minute, evaluarea medicală de urgență rămâne necesară.

„În aceste situații, nu trebuie așteptat ca simptomele să treacă, ci trebuie solicitat imediat ajutor medical prin apelarea numărului 112”, a explicat dr. Dragoș Popescu, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Ce crește riscul unui accident vascular cerebral

Hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, colesterolul crescut, fumatul, sedentarismul și anumite afecțiuni cardiace se numără printre principalii factori care pot favoriza apariția unui accident vascular cerebral.

Medicii recomandă monitorizarea regulată a stării de sănătate și tratarea corespunzătoare a afecțiunilor care cresc riscul unui AVC.

„Prevenirea accidentului vascular cerebral începe prin controlul factorilor de risc și prin monitorizarea regulată a stării de sănătate. Tensiunea arterială crescută, diabetul și tulburările metabolismului lipidic trebuie identificate și tratate corespunzător, în colaborare cu medicul”, a precizat dr. Dragoș Popescu.

Intervenția rapidă poate salva vieți

Medicii au subliniat că tratamentul și recuperarea pacienților depind atât de rapiditatea intervenției, cât și de accesul la echipamente medicale performante și personal specializat.

„În cazul unui accident vascular cerebral, timpul poate face diferența dintre viață și moarte, dintre o recuperare favorabilă și o dizabilitate severă”, a declarat Robert Fotache, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Recuperarea după AVC, la fel de importantă ca tratamentul

Recuperarea după un accident vascular cerebral nu se încheie odată cu tratamentul de urgență. Pacienții au nevoie în continuare de supraveghere și îngrijire medicală pentru a preveni complicațiile.

„În îngrijirea pacientului cu AVC, fiecare etapă este importantă, de la monitorizarea atentă a stării clinice până la prevenirea complicațiilor și susținerea recuperării. Asistenții medicali și întregul personal de îngrijire contribuie permanent la siguranța pacientului, la comunicarea cu familia și la respectarea recomandărilor echipei medicale”, a declarat Laurențiu Ghinoiu, directorul de Îngrijiri Medicale al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Specialiștii au reamintit că prevenirea unui AVC presupune controale medicale periodice, ținerea sub control a factorilor de risc și adoptarea unui stil de viață echilibrat.

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