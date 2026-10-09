Metoda ingenioasă ce deschide o nouă cale de a detecta leziunile cerebrale după un accident vascular cerebral. Poate preveni daunele ulterioare și îmbunătățirea tratamentului

Descoperirea, testată pe șoareci, ar putea contribui la dezvoltarea unor tratamente mai precise pentru accidentul vascular cerebral.

Senzorii de grafen au dus la descoperiri fără precedent

Cercetătorii au dezvoltat senzori de grafen, care identifică regiunile creierului cele mai vulnerabile după un accident vascular cerebral, notează Euronews.

Când o persoană suferă un accident vascular cerebral ischemic, un blocaj întrerupe fluxul sanguin către o parte a creierului. Cu toate acestea, leziunile pot continua să se răspândească din cauza undelor de activitate electrică perturbată. Acestea sunt cunoscute sub numele de depolarizări corticale răspândite, care se deplasează prin țesutul cerebral afectat.

Până acum, detectarea precisă a acestor semnale a fost o provocare. Tehnologiile convenționale se luptă să înregistreze schimbările electrice extrem de lente, care au loc în timpul acestui proces.

Folosind senzori de grafen de înaltă sensibilitate plasați pe creierul șoarecilor, cercetătorii au reușit să înregistreze aceste unde electrice cu un nivel de detaliu fără precedent.

Caracteristicile semnalelor au permis distingerea între țesutul cerebral relativ sănătos, țesutul expus riscului și țesutul care suferise deja leziuni severe, potrivit sursei citate.

Ce au mai descoperit oamenii de știință

Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că aceste semnale ar putea anticipa răspunsul fluxului sanguin. În timp ce în zonele mai sănătoase acesta a crescut pentru a susține recuperarea, în regiunile vulnerabile ar putea scădea și mai mult, agravând leziunea.

Echipa a descoperit, de asemenea, că o doză mică de ketamină, un medicament deja utilizat în medicină, a redus durata undelor electrice dăunătoare, a îmbunătățit răspunsul fluxului sanguin și a redus amploarea leziunilor cerebrale la modelele animale.

Aceste descoperiri indică un posibil efect neuroprotector al ketaminei după un accident vascular cerebral. Totuși, nu s-a demonstrat încă faptul că oferă aceleași beneficii și la om.

„În termeni generali, studiul arată cum tehnologiile de ultimă generație pot nu numai să îmbunătățească modul în care este măsurată activitatea cerebrală, ci și să dezvăluie informații noi și importante despre modul în care se dezvoltă leziunile cerebrale și cum ar putea fi acestea tratate”, explică Rob Wykes, cercetător la Universitatea din Manchester.

Potențialul acestei metode în viitor

Deși tehnologia se află încă în stadiul de cercetare preclinică, oamenii de știință cred că, în viitor, ar putea face posibilă monitorizarea în timp real a stării țesutului cerebral în timpul unui accident vascular cerebral, identificarea pacienților cu cel mai mare risc de leziuni suplimentare și contribuirea la dezvoltarea de noi tratamente.