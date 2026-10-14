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Ce poate face insomnia cronică organismului. Studiile indică riscuri pentru creier și sănătatea mintală

Insomnia cronică ar putea indica un risc crescut pentru mai multe probleme grave de sănătate, de la accident vascular cerebral (AVC) și demență până la depresie și comportament suicidar.
Ce poate face insomnia cronică organismului. Studiile indică riscuri pentru creier și sănătatea mintală
Sursa: Pexels
Oana Antipa
14 oct. 2026, 17:03, Life-Inedit
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O amplă analiză a cercetărilor existente a identificat aceste asocieri, însă specialiștii avertizează că rezultatele nu demonstrează că lipsa somnului este cauza directă a afecțiunilor respective.

Riscul de AVC, cu 26% mai mare

Cercetarea, publicată în revista științifică „Sleep Medicine Reviews” și preluată de Newsweek, a analizat rezultatele mai multor studii care au inclus, cumulat, peste 1,3 milioane de participanți.

Datele au indicat că persoanele cu insomnie prezentau un risc cu 26% mai ridicat de AVC și o probabilitate cu 28% mai mare de a ajunge la spital, indiferent de cauza internării. Cercetătorii au identificat asocieri și cu demența, depresia și comportamentul suicidar.

Rezultatele trebuie însă interpretate cu prudență. Analizele de acest tip pot demonstra existența unei legături statistice, dar nu pot stabili automat că insomnia provoacă respectivele probleme de sănătate.

De altfel, în unele dintre studiile analizate, asocierea a devenit mai slabă sau a dispărut după ce cercetătorii au luat în calcul utilizarea medicamentelor pentru somn. Analiza nu a identificat nici un risc mai mare de deces în cazul persoanelor cu insomnie.

Cum ar putea fi explicată legătura cu AVC și demența

Una dintre ipotezele privind asocierea dintre insomnie și AVC implică hipertensiunea arterială. Persoanele care suferă de insomnie au o probabilitate mai mare de a dezvolta hipertensiune, aceasta fiind, la rândul ei, un factor de risc cunoscut pentru AVC. Totuși, insomnia și tensiunea arterială ridicată pot avea factori comuni, precum stresul și stilul de viață.

În cazul demenței, cercetările sugerează că, în timpul somnului, creierul elimină anumite proteine reziduale, inclusiv unele asociate bolii Alzheimer. Un somn deficitar ar putea afecta acest proces, dar specialiștii subliniază că domeniul este încă în cercetare.

Somnul și sănătatea mintală au, de asemenea, o relație în ambele sensuri: tulburările de somn pot îngreuna gestionarea emoțiilor și amplifica îngrijorarea, în timp ce problemele psihice pot afecta calitatea somnului.

Când insomnia devine cronică

O noapte sau o perioadă scurtă cu somn deficitar nu înseamnă automat insomnie cronică. Aceasta este definită prin persistența problemelor timp de cel puțin trei luni, minimum trei zile pe săptămână, însoțite de efecte asupra funcționării din timpul zilei.

Experții subliniază că insomnia cronică este o afecțiune tratabilă. Printre intervențiile utilizate se numără terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBT-I) și, în anumite situații, tratamentul medicamentos.

Menținerea unei ore constante de trezire, inclusiv în weekend, mersul la culcare atunci când apare somnolența și evitarea somnului prelungit în timpul zilei pot contribui, de asemenea, la îmbunătățirea somnului.

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