Creatorul Chainsaw Man este cunoscut pentru poveștile sale violente, imprevizibile și pentru un stil de desen care amintește de montajul cinematografic, scrie Il Post. Succesul său a atras inclusiv atenția regizorului japonez Hirokazu Kore-eda, câștigător al Palme d’Or la Cannes. Cel mai recent film al regizorului, Look Back, adaptează una dintre poveștile lui Fujimoto și a ajuns în cinematografele italiene în noiembrie, după premiera japoneză din septembrie.

Un autor celebru care se ascunde în spatele identității unei fetițe

Deși este urmărit de milioane de cititori, Fujimoto păstrează o distanță neobișnuită față de public. Nu obișnuiește să participe la convenții de benzi desenate, evită interviurile și există foarte puține fotografii cu el. Unele dintre imaginile care circulă printre fani datează din copilărie. Pe platforma X, autorul folosește numele Koharu Nagayama și se prezintă drept o elevă imaginară de clasa a treia.

o que o tatsuki fujimoto mais gosta nas mulheres galera? — frustrada (@losterxcx) November 22, 2026

Prin acest cont vorbește despre filmele pe care le urmărește și recomandă producții cinematografice. Pasiunea pentru cinema se regăsește în aproape toate creațiile sale. Fujimoto este influențat de filmele lui Quentin Tarantino, de cinematografia horror și de benzile desenate americane. În lucrările sale, schimbările bruște de perspectivă și prim-planurile dramatice fac ca paginile să semene adesea cu secvențele unui film.

Cum a ajuns „Chainsaw Man” un fenomen mondial

Fujimoto a început să publice povestiri scurte la începutul anilor 2010, dar prima serie care i-a adus notorietate în Japonia a fost Fire Punch, apărută între 2016 și 2018. Consacrarea internațională a venit odată cu Chainsaw Man, începută în 2018.

Povestea îl urmărește pe Denji, un adolescent orfan care trăiește în sărăcie și câștigă bani vânând demoni. La un moment dat, dobândește capacitatea de a-și transforma părți ale corpului în drujbe. Spre deosebire de eroii clasici din manga japoneze, Denji nu visează să salveze lumea sau să devină cel mai puternic luptător. Își dorește o viață obișnuită, suficienți bani și o relație romantică.

Seria îmbină violența extremă cu umorul absurd și momentele emoționante. A devenit ulterior o franciză care cuprinde seriale animate, filme, romane și produse pentru colecționari. Succesul său a influențat inclusiv alți creatori de manga. Printre foștii colaboratori ai lui Fujimoto se numără autorii unor serii populare precum Spy × Family, Hell’s Paradise și Dandadan.

„Look Back”, povestea care l-a impresionat pe un regizor premiat la Cannes

Dincolo de poveștile spectaculoase, Fujimoto a demonstrat că poate scrie și despre prietenie, pierdere și singurătate. Look Back, publicată inițial în 2021, urmărește două fete pasionate de desen. Relația lor începe prin rivalitate, dar se transformă treptat într-o prietenie construită în jurul dorinței de a deveni artiste manga. O mare parte din poveste le arată lucrând ore întregi la birou, uneori până târziu în noapte. Prin aceste scene, autorul surprinde atât bucuria creației, cât și sacrificiile pe care le presupune.

Hirokazu Kore-eda, cunoscut pentru filmul Shoplifters, a fost impresionat de poveste și a decis să o transforme într-un lungmetraj cu actori. Look Back mai fusese adaptată într-un film de animație în 2024, în regia lui Kiyotaka Oshiyama. Noua versiune cinematografică a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția din 2026.

Fujimoto a publicat și Goodbye, Eri, o altă poveste scurtă, despre un adolescent care își filmează mama bolnavă și încearcă ulterior să transforme experiența într-un film. Criticul japonez Kanta Ishida îl compară pe Fujimoto cu Katsuhiro Ōtomo, creatorul Akira, pentru influența pe care ar putea să o aibă asupra generației sale. În interpretarea criticului, Fujimoto desenează asemenea unui regizor care ține permanent camera în mână. Fiecare cadru pare pregătit pentru ecran, într-o epocă în care aproape oricine poate filma și spune povești cu telefonul.