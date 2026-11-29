Jurnaliștii au analizat timp de un an politicile de confidențialitate ale producătorilor de neurotehnologie și au discutat cu specialiști, reprezentanți ai industriei și utilizatori. Au descoperit o piață în care au fost colectate deja zeci de milioane de ore de activitate cerebrală, în timp ce regulile privind utilizarea acestor informații rămân insuficient dezvoltate, scrie Science.

50.000 de ore de activitate cerebrală, folosite pentru antrenarea AI

Adnan Jinnah, un britanic din Leicester, folosește de mai mulți ani o bandă electronică Muse pentru a-și monitoriza somnul. Senzorii înregistrează activitatea electrică a creierului și alți indicatori fiziologici, iar aplicația îi oferă dimineața informații despre calitatea odihnei. Ceea ce nu știa era că înregistrările sale ar fi putut contribui la dezvoltarea unui sistem AI.

Getting a consumer BCI like the Muse, hooking Gemini Neon up to your brain data and having it run you through experiments like you’re a lab rat is a very fun weekend project https://t.co/W1SCyCw8LD — Probably Nick (@nickfromlater) November 22, 2026

Producătorul canadian Interaxon a confirmat că a antrenat un model de inteligență artificială folosind aproximativ 50.000 de ore de înregistrări ale activității cerebrale provenite de la utilizatori. Compania susține că datele au fost anonimizate, prin eliminarea informațiilor personale precum numele și adresele de e-mail. Politica sa de confidențialitate nu preciza însă explicit că înregistrările puteau fi folosite pentru antrenarea AI. După întrebările adresate de Science, Interaxon a modificat documentul.

„Suntem de acord că utilizatorii trebuie informați explicit”, a declarat Nadia Kumentas, directoarea de marketing a companiei. Pentru persoanele ale căror date au fost deja utilizate, problema este mai complicată. Odată introduse în procesul de antrenare, informațiile sunt foarte greu de eliminat din model.

Din 57 de companii analizate, patru nu aveau nicio politică de confidențialitate

Investigația a examinat politicile a 57 de companii care comercializează dispozitive capabile să înregistreze semnalele electrice ale creierului. Patru nu aveau deloc o politică de confidențialitate, iar alte 11 prezentau informații referitoare doar la vizitatorii site-urilor, nu și la utilizarea datelor colectate de dispozitive. Mai mult, majoritatea documentelor analizate permiteau transmiterea anumitor informații anonimizate către terți, fără să clarifice întotdeauna dacă acestea includeau și înregistrările cerebrale.

Compania americană Emotiv a recunoscut că utilizează, printre alte surse, date provenite de la utilizatorii unor dispozitive proprii pentru dezvoltarea unui model AI al creierului. După solicitările Science, și-a actualizat politica pentru a preciza utilizarea datelor anonimizate, condiționată de consimțământul utilizatorilor.

Pot aceste dispozitive să ne citească gândurile?

Nu în sensul prezentat adesea în filme. Majoritatea dispozitivelor comerciale folosesc câțiva senzori care detectează activitatea electrică a creierului, o tehnologie numită electroencefalografie sau EEG. Acestea pot identifica anumite tipare asociate somnului ori atenției, dar nu pot afla direct ce gândește o persoană. Specialiștii avertizează însă că sistemele AI ar putea deveni tot mai performante în identificarea unor informații despre stările cognitive și emoționale ale utilizatorilor. Rafael Yuste, cofondator al Neurorights Foundation, consideră că dezvoltarea acestor tehnologii ridică probleme serioase privind protejarea vieții private.

A Comparison of Approaches for Motion Artifact Removal from Wireless Mobile EEG During Overground Running https://t.co/pi44mINS7z #electroencephalography #EEG #event_related_potentials #ERP #mobile_brain_imaging #signal_processing #independent_components_analysis #ICA https://t.co/cmo1vCo2KG — Sensors MDPI (@Sensors_MDPI) November 13, 2026

Datele cerebrale ar putea deveni o marfă

Investigația mai arată și o direcție comercială neobișnuită: posibilitatea ca oamenii să fie plătiți pentru a permite utilizarea înregistrărilor cerebrale. Compania chineză MATRIX dezvoltă o platformă prin care utilizatorii ar putea oferi contra cost acces la datele despre somn, inclusiv cercetătorilor și dezvoltatorilor AI.

Proiectul se află încă în fază de dezvoltare, dar specialiștii avertizează că persoanele cu venituri mici ar putea ajunge să își comercializeze informațiile biologice din motive financiare. Între timp, unele autorități au început să intervină. Chile a introdus protecții speciale pentru datele cerebrale, iar state americane precum California și Colorado le-au inclus în categoria informațiilor personale sensibile.