Cu cât medicii află mai multe despre microplastic și efectele probabile asupra sănătății umane, cu atât devin mai îngrijorați. Conform Futurism, cercetările recente au arătat că fragmentele minuscule de plastic pot reacționa chimic în interiorul corpului, se pot acumula în creier și pot degrada oasele. În plus, un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Central South din China a stabilit o legătură între microplastic și cancerul de colon, una dintre cele mai letale forme ale bolii.

În cadrul unor experimente pe șoareci modificați genetic, astfel încât să fie mai predispuși la cancerul de colon, cercetătorii au descoperit că expunerea pe termen lung la polistiren a crescut probabilitatea ca animalele să dezvolte tumori mai numeroase și mai agresive. Cercetătorii au observat că particulele minuscule s-au acumulat în tractul digestiv al șoarecilor, perturbând echilibrul microbiomului intestinal.

Alți cercetători, care nu au participat la studiul menționat, au declarat pentru Washington Post că o astfel de legătură ar putea exista. Un aspect alarmant este faptul că incidența cancerului de colon a crescut vertiginos în rândul adulților tineri în ultimii ani, devenind a doua cauză principală de deces prin cancer, atât în ​​rândul bărbaților, cât și al femeilor din SUA. Unul din patru bărbați riscă să dezvolte acest tip de cancer pe parcursul vieții, avertizează experții.

Microplasticul este peste tot

Oamenii de știință spun că de vină ar putea fi anumiți factori de risc apăruți în urmă cu jumătate de secol. Un astfel de factor este prezența materialelor plastice, inclusiv a polistirenului, în viața noastră de zi cu zi. Lor li se adaugă alimentele ultraprocesate care folosesc coloranții alimentari sintetici.

Cercetătorii cred că microplasticul ar putea distruge stratul de mucus, o barieră care protejează peretele colonului împotriva toxinelor.

„În opinia mea, se va dovedi că nu microplasticele în sine sunt cauza, mai degrabă, acestea acționează ca un mijloc de a străpunge stratul de mucus”, a declarat Frank Frizelle, profesor la o universitate din Noua Zeelandă.

Ce se poate face

Experții recomandă o serie de măsuri care pot fi luate de oameni. Bărbații și femeile de vârstă mijlocie sunt încurajați să efectueze screening-ul pentru cancerul colorectal la o vârstă mai tânără, ceea ce le poate oferi șanse mult mai mari de recuperare completă.

De asemenea, problema ar trebui să îndemne oamenii la o reflecție profundă privind efectele degradării mediului înconjurător asupra sănătății umane. Nu în cele din urmă se vorbește despre o modificare radicală a modului în care se aprovizionează și se hrănesc oamenii.