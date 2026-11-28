Două substanțe chimice puțin cunoscute, prezente în multe obiecte din casă, ar putea crește riscul de cancer la ficat.

Cei mai expuși la aceste substanțe aveau de până la 2,5 ori mai multe șanse să facă cancer la ficat. Descoperirea aparține cercetătorilor de la Universitatea Southern California (USC), potrivit Facultății de Medicină Keck. Studiul a fost publicat în revista Environmental Health Perspectives.

Ce sunt „chimicalele eterne”

Cele două substanțe fac parte din familia PFAS, folosită în sute de produse. Le găsim în tigăile antiaderente, în ambalajele pentru alimente și în hainele care nu se pătează.

Li se spune „chimicale eterne” pentru că nu se degradează. Se adună în natură și pot rămâne în corpul omului ani sau chiar zeci de ani. Se estimează că 99% dintre oamenii de pe planetă le au în sânge.

Cele două substanțe ignorate

Cercetătorii au analizat sângele a 223 de oameni care au făcut ulterior cancer la ficat. L-au comparat cu sângele altor 223 de persoane cu un profil asemănător. Probele fuseseră recoltate, în medie, cu aproape opt ani înainte de diagnostic.

Din 12 substanțe măsurate, doar două au ieșit în evidență: PFHpA și PFNA. PFHpA a fost creată chiar ca înlocuitor pentru substanțele vechi, retrase pentru că rămâneau prea mult în corp.

„Partea îngrijorătoare a rezultatelor noastre este că cele mai puternice legături nu au apărut la PFAS-urile vechi, cele mai studiate”, a spus Jesse Goodrich, autorul principal al studiului. „Sunt printre PFAS-urile mai noi și nu avem multe informații despre efectul lor asupra sănătății oamenilor.”

Aceeași substanță, PFHpA, mai fusese legată de USC de forme grave de boală a ficatului la adolescenți. Iar un studiu al Institutului Național al Cancerului din SUA a ajuns, cu două luni înainte, la o concluzie asemănătoare.

Genele pot mări pericolul

Oamenii de știință cred că aceste substanțe încurcă felul în care ficatul procesează grăsimile. Grăsimea se adună în ficat, iar în timp poate apărea cancerul.

Legătura cu PFHpA a fost mult mai puternică la cei care moștenesc predispoziția pentru ficatul gras. La oamenii fără această predispoziție, legătura nu a mai apărut.

„Ai această lovitură dublă: mai întâi genele tale, apoi PFAS-urile care afectează același mecanism”, a explicat Goodrich.

Ficatul gras este acum cauza care crește cel mai repede printre bolile care duc la cancerul de ficat. Cea mai frecventă formă a acestui cancer are o rată de supraviețuire la cinci ani sub 20%.

Ce poți face

„Poți face schimbări în stilul de viață și în alimentație și există anumite tipuri de filtre de apă pe care le poți instala și care pot reduce expunerea”, a spus Goodrich.

Pe viitor, analizele de sânge și testele genetice i-ar putea ajuta pe medici să depisteze mai devreme oamenii cu risc. Descoperit din timp, cancerul de ficat dă șanse mult mai mari de supraviețuire.

Studiul arată însă o legătură, nu demonstrează că substanțele provoacă direct boala, subliniază publicația americană Medical Daily.