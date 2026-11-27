Noul tratament este destinat persoanelor care nu au opțiuni alternative după ce terapiile convenționale au încetat să mai funcționeze.

Potrivit The Independent, pacienții din Marea Britanie s-au înscris într-un studiu mondial care evaluează dacă îngrijirea poate ajuta pacienții cu melanom avansat, care nu mai răspunde la imunoterapie.

Aproximativ două treimi dintre persoanele diagnosticate cu melanom avansat nu beneficiază de tratamentele actuale de imunoterapie.

Yin Wu, medic oncolog consultant, a declarat că atunci „când ajungi acolo, este practic o condamnare la moarte”.

„Poți salva poate 10% dintre acești oameni cu mai multe linii de terapie, dar, în general, nu există un tratament bun după aceea. Majoritatea vor muri din cauza bolii lor”, a adăugat ea.

Cum funcționează noul tratament

Acest nou tratament, o terapie celulară numită anzu-cel, implică prelevarea de celule T, parte a sistemului imunitar, de la pacienți și „reprogramarea” acestora într-un laborator, pentru a recunoaște și ataca o moleculă prezentă în melanomul cutanat.

Molecula PRAME este prezentă pe celulele canceroase la aproximativ 95% dintre pacienții cu melanom cutanat, dar are o expresie limitată în majoritatea celulelor și țesuturilor sănătoase.

Aceasta înseamnă că, atunci când celulele modificate genetic sunt returnate pacientului, acestea se vor lega în mod specific de celulele canceroase care prezintă PRAME. Astfel, oferă o abordare țintită a tratamentului cancerului, potrivit sursei citate.

Șanse crescute de supraviețuire pentru pacienți

„Datele din faza incipientă sunt cu mult înaintea a ceea ce am putea obține cu terapiile standard. Unui pacient care eșuează la terapia imună de primă linie, acum, i-aș acorda o șansă de aproximativ 10% de supraviețuire pe termen lung”, a spus Wu.

„Datele inițiale arată că aproximativ 50% până la 60% dintre pacienți vor răspunde, iar mulți dintre aceștia, nu toți, dar mulți dintre ei vor răspunde timp de mai multe luni sau chiar ani”, adaugă Wu.

Aceasta a mai precizat că „aproape 100% dintre celulele care se întorc în organism au fost reprogramate pentru a viza direct tumora, motiv pentru care este cu adevărat eficient”.