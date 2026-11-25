Proiectul de hotărâre de Guvern a fost publicat în transparență decizională pe 24 noiembrie și vizează modificarea și completarea anexei la HG nr. 720/2008.

Potrivit documentelor publicate de minister, dintre cele 46 de DCI vizate de noile decizii de includere, șapte beneficiază de includere condiționată, prin mecanisme de tip cost-volum, iar 39 de includere necondiționată.

Tratamente noi pentru cancer, boli rare și afecțiuni cronice

Proiectul propune extinderea accesului la tratamente pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv persoane cu afecțiuni oncologice, cardiovasculare, renale, neurologice și metabolice.

Printre medicamentele propuse se numără mavacamten, destinat pacienților cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, empagliflozin și finerenonă pentru anumite forme de boală cronică de rinichi, cenobamat pentru anumite forme de epilepsie, precum și elafibranor și seladelpar pentru colangita biliară primară.

Opțiuni noi pentru pacienții oncologici

În oncologie sunt propuse noi opțiuni terapeutice, printre care glofitamab, epcoritamab, talquetamab, teclistamab, mirvetuximab soravtansină și erdafitinib.

Documentul prevede și introducerea unei noi categorii în Programul național de tratament pentru boli rare, dedicată pacienților cu mucopolizaharidoză de tip VI, cunoscută și ca sindromul Maroteaux-Lamy.

Tratamentul propus este galsulfaza.

Compensare majorată pentru un tratament destinat pacienților cu BPOC

O altă modificare vizează combinația de formoterol, glicopironiu și budesonidă, utilizată în tratamentul unor pacienți adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

Medicamentul ar urma să fie transferat din sublista B în sublista A, ceea ce ar însemna majorarea compensării de la 50% la 90% din prețul de referință.

Patru medicamente ar urma să fie eliminate din listă

Proiectul propune și eliminarea a patru DCI: avacopan, hormon paratiroidian, cinolazepam și inotersen.

Pentru primele trei au fost emise decizii de excludere de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

În cazul inotersenului, eliminarea este motivată de încetarea contractului cost-volum la 30 noiembrie 2026.

Impact bugetar estimat la peste 771 de milioane de lei

Potrivit notei de fundamentare, impactul bugetar maximal estimat pentru 2027, în cazul medicamentelor cu includere necondiționată, este de 771,06 milioane de lei.

Pentru șase dintre cele șapte medicamente cu includere condiționată, valoarea maximă estimată este de 168,49 milioane de lei, pentru o perioadă de 12 luni de tratament.

În cazul mirikizumabului, destinat pacienților cu colită ulcerativă, valoarea maximă negociată este de 1,84 milioane de lei, până la 31 iulie 2027.

Ministerul Sănătății precizează că estimările nu reprezintă cheltuieli efective.

O evaluare realistă a impactului financiar va putea fi realizată după cel puțin șase luni de la implementarea listei și eliberarea primelor prescripții pentru pacienții eligibili.

Când ar putea intra în vigoare noile prevederi

Potrivit proiectului, modificările ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Până atunci, actul normativ trebuie să parcurgă etapele de consultare publică, avizare și aprobare.

Ministerul Sănătății primește observații și propuneri privind proiectul la adresa [email protected], în termenul de zece zile prevăzut în anunțul de transparență decizională.

Accesul efectiv al pacienților la noile tratamente va depinde și de actualizarea protocoalelor terapeutice și a reglementărilor necesare aplicării hotărârii.