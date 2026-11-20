Studiul a fost prezentat la Organizația Europeană pentru Cercetarea și Tratamentul Cancerului din Barcelona.

Potrivit studiului, combinarea medicamentului daraxonrasib cu chimioterapia a crescut rata de supraviețuire la pacienți după un an, comparativ cu tratamentul standard, notează The Independent.

Medicamentul, administrat o dată pe zi, a eradicat boala la unul din 12 pacienți, atunci când a fost combinat cu chimioterapia.

Medicul principal al studiului a spus că rezultatele reprezintă „cel mai apropiat” lucru de o „vindecare” pentru unii pacienți.

Daraxonrasib a apărut în titlurile ziarelor în luna mai, după ce s-a constatat că aproape dublează timpul de supraviețuire pentru pacienții cu cancer pancreatic agresiv și avansat, comparativ cu chimioterapia în monoterapie. De asemenea, a provocat mai puține efecte secundare.

Cum funcționează medicamentul

Medicamentul funcționează prin fixarea pe gena KRAS mutată, care se găsește în peste nouă din zece tumori pancreatice și semnalează continuu celulelor canceroase să crească.

Prin oprirea acestui proces, medicamentul poate preveni răspândirea tumorilor.

În noul studiu, tumorile s-au micșorat sau au dispărut la 60,7% dintre pacienții cărora li s-a administrat daraxonrasib și chimioterapie.

Acestea au inclus răspunsuri complete la 8,2% dintre pacienți pe parcursul unei perioade tipice de urmărire de 18 luni, ceea ce înseamnă că tumorile lor nu au mai fost detectabile.

Peste 76% din pacienți încă trăiau după un an de tratament

La un an după tratament, 76,6% dintre pacienți erau încă în viață. Aceasta se compară cu aproximativ 40 până la 45% dintre pacienți atunci când li se administrează doar chimioterapie.

Dr. Wungki Park, oncolog la Centrul de Oncologie Memorial Sloan Kettering din New York a spus că datele privind supraviețuirea pe termen lung vor fi disponibile pe măsură ce studiul clinic avansează, dar există „un semnal de supraviețuire aici, care este foarte puternic”, 76,6% dintre pacienți fiind în viață după un an.