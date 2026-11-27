Majoritatea dentiștilor recomandă periajul dinților înainte de micul dejun, nu imediat după.

„Când dormim, fluxul salival scade, iar gura tinde să se usuce. Saliva este una dintre cele mai bune apărări naturale împotriva bacteriilor orale, care cauzează carii și respirație urât mirositoare. O gură uscată permite acestor bacterii să crească și să formeze placă bacteriană pe dinți”, explică doctorul Steven Toth, potrivit Health.

De ce este important periajul dinților dimineața

„Când te speli pe dinți dimineața, îndepărtezi placa bacteriană și aplici fluor direct pe smalț. Acest lucru ajută la întărirea smalțului și la protejarea dinților înainte de expunerea la alimente și acizi”, adaugă el.

Acesta avertizează că, dacă „te speli imediat după micul dejun, în special după alimente acide precum sucul de portocale, sucurile sau cafeaua, te speli în timp ce smalțul este temporar slăbit. În timp, acest lucru poate duce la erodarea smalțului”.

Astfel, dentistul precizează că „periajul înainte de micul dejun este de obicei mai sigur decât periajul imediat după”.

Contează și ceea ce mâncați la micul dejun

Totuși, specialistul menționează că ceea ce consumați de dimineață poate juca un rol.

„Dacă micul dejun include alimente foarte acide (cum ar fi suc, fructe sau cafea), cel mai bine este să așteptați cel puțin 30 de minute înainte de a vă peria din nou, pentru a permite smalțului să se remineralizeze și acizilor să fie neutralizați de salivă. Dacă cineva preferă să se spele după micul dejun, ar fi o idee bună să aștepte 30 de minute după masă și să ia în considerare clătirea cu apă imediat după masă pentru a ajuta la neutralizarea acizilor”, explică el.

„Dacă cineva se spală temeinic înainte de micul dejun cu pastă de dinți cu fluor, aceasta oferă deja o oarecare protecție pentru dimineață. De obicei, nu este necesar să se perie din nou imediat după masă și ar putea fi contraproductiv dacă se face prea devreme”, adaugă acesta.