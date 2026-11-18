Până în prezent, tehnologia a fost testată doar pe șoareci, însă echipa de la Universitatea Beihang din Beijing afirmă că rezultatele sugerează că ar funcționa în tratarea alopeciei androgenetice, chelia la bărbați, scrie The Independent, care citează un studiu publicat de revista „Nature Communications”.

Pieptenele este prevăzut cu dinți electronici de diferite înălțimi, dotați cu electrozi și compartimente pentru administrarea unor substanțe active. Acesta generează un câmp electric în apropierea foliculilor de păr, facilitând transportul moleculelor terapeutice către aceștia.

Potrivit cercetătorilor, în experimentele realizate pe șoareci cu căderea părului de tip androgenetic, sistemul a crescut rata de succes a regenerării părului de la aproximativ 70% la aproape 100%, într-o perioadă de o lună, comparativ cu tratamentul convențional cu minoxidil aplicat local.

Chelia afectează până la 80% dintre bărbați

Chelia de tip masculin este extrem de frecventă, afectând până la 80% dintre bărbați pe parcursul vieții.

Pierderea părului poate avea consecințe asupra stimei de sine și calității vieții. În prezent, printre cele mai cunoscute tratamente se numără minoxidilul, care poate încetini căderea părului și stimula regenerarea, și finasterida, utilizată în special în stadiile incipiente ale afecțiunii.

O altă soluție este transplantul de păr, procedură prin care foliculii sunt prelevați din zone ale scalpului rezistente la cădere și implantați în regiunile afectate. Intervenția poate fi însă invazivă și costisitoare.

Deși rezultatele experimentelor sunt încurajatoare, cercetătorii avertizează că eficiența dispozitivului nu a fost demonstrată încă la oameni.

Sunt necesare teste suplimentare înainte de începerea studiilor clinice, care vor trebui să stabilească dacă tehnologia este sigură și eficientă în tratarea cheliei la oameni.